Генштаб: рф с начала наступления на Харьковском направлении потеряла 615 военных

По состоянию на 11.30 15 мая Силы обороны продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. С начала суток на фронте произошло 41 боевое столкновение. На Харьковском направлении враг пытается закрепиться на достигнутом рубеже. В свою очередь, украинские войска проводят разведку и наносят удары по оккупантам. Об этом говорится в отчете Генштаба, передает УНН.

Детали

С начала суток, как сообщается, противник нанес один авиационный удар с использованием КАБов и 17 ударов дронами-камикадзе, совершил более 470 обстрелов позиций украинских войск.

В приграничных районах Черниговской и Сумской областей обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в положении войск не произошло.

На востоке Украины, на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, с начала суток противник провел 23 атаки на позиции наших войск, из них 19 еще продолжаются.

На Харьковском направлении противник активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.

Украинскими подразделениями с помощью средств разведки осуществляется выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносится огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанск. Кроме того, ВСУ подразделения продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования вражеских позиций - рассказали в Генштабе.

Всего с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении 10.05.2024 потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожено или повреждено 98 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении подразделения Сил обороны отбили одну атаку противника, продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Куземовка - Стельмаховка, Крохмальное - Берестовое, Котляровка - Песчаное, Кармазиновка - Новоегоровка. Потерь наших позиций не допущено.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника на направлении Червонопоповка - Новосадово, противник успеха не имел.

На Северском направлении наши войска сдерживают 5 атак российских оккупантов на направлениях Веселое - Раздоловка, Берестовое - Спирное, Николаевка - Спирное, Яковлевка - Раздоловка, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется.

На Торецком направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника на направлении Зайцево - Курдюмовка, потерь позиций не допущено.

На Покровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника на направлении Очеретино - Новоалександровка, одно боевое столкновение продолжается на направлении Соловьево - Сокол, еще одну атаку оккупантов наши воины отражают на направлении Семеновка - Новоселовка Первая. На одном из участков во время атаки противника наши защитники уничтожили вражеский танк и две БМП. Силы обороны улучшили здесь тактическое положение. На другом участке в результате интенсивного огневого воздействия противника украинские воины проводят перегруппировку.

На Кураховском направлении наши войска отражают одну атаку противника в направлении Славное - Новомихайловка. В настоящее время потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая, бои продолжаются. Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

Как указали в Генштабе, с начала суток российский агрессор активен на Времовском направлении. Здесь подразделения Сил обороны отбили 8 и продолжают сдерживать еще две атаки противника на направлениях Никольское - Константиновка, Сладкое - Константиновка, Заветное Желание - Старомайорское, Володино - Старомайорское. Потерь наших позиций не допущено, бои продолжаются.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника на направлении Новопрокоповка - Роботино, российские оккупанты успеха не имели.

С начала суток уничтожено почти 260 оккупантов, 76 единиц вооружения и военной техники, нашими подразделениями поражено два вражеских пункта хранения боеприпасов - добавили в Генштабе.

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