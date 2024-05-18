Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент

Украине нужно 120-130 истребителей F-16 или других передовых самолетов, для того, чтобы иметь паритет с россией. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью AFP, и добавил, что страна имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО, передает УНН.

Детали

Зеленский сказал, что Украина имеет лишь "около 25% того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны.

Он также сказал, что "120-130" истребителей F-16 или других передовых самолетов нужны "для того, чтобы иметь паритет" с россией.

Кроме того, Зеленский резко критиковал ограничения на нанесение ударов западным оружием по российской территории, хотя Великобритания и Соединенные Штаты в последние дни намекали, что эти запреты могут быть ослаблены.

Они могут вести огонь со своей территории по нашей любым оружием. Это самое большое преимущество, которое имеет россия. Мы ничего не можем сделать с их системами, расположенными на территории россии, западным оружием, - отметил Зеленский в интервью.

Отвечая на вопрос об этом во время визита в Украину на этой неделе, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "в конце концов Украина должна сама принять решение о том, как она собирается вести эту войну".

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для обороны Харькова нужно две системы ПВО Patriot.

Источники Reuters сообщали, что Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от своих западных союзников в июне-июле.