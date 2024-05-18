Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину не сыграют ключевую роль, ведь их количество будет не будет достаточным. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью французскому информагентству AFP, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, когда ожидаются первые F-16, Зеленский ответил, что они будут в этом году, но не сыграют ключевой роли.

Первые не сыграют роль ключевую. Нам нужно также ко всему относиться справедливо понимая, что первые не сыграют роль, потому что их количество будет не достаточное. Но это первые шаги - сказал он.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Украине нужно 120-130 истребителей F-16 или других передовых самолетов, для того, чтобы иметь паритет с россией.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что летом этого года в Украину начнут поступать первые истребители F-16. Сначала Украина получит самолеты от Дании. Впрочем, Киев к этому времени должен подготовить инфраструктуру для истребителей и обеспечить возможности для их технического обслуживания.

Reuters: Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле