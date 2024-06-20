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F-16, які прибудуть в Україну влітку, можуть стати на захист Харкова - The Gurdian

Київ • УНН

 • 23030 перегляди

Винищувачі F-16, які Україна отримає цього літа, захищатимуть Харків від російських авіабомб, запущених з повітряного простору росії.

F-16, які прибудуть в Україну влітку, можуть стати на захист Харкова - The Gurdian

Винищувачі F-16, які мають передати Україні цього літа, захищатимуть Харків від КАБів. Про це пише The Gurdian, передає УНН.

Протягом останніх тижнів росія широко використовувала КАБ проти Харкова, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї

- пише видання. 

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися надати Україні близько 80 американських винищувачів F-16, про які українські Повітряні Сили просять уже понад рік. Однак виникли затримки в поставках і навчанні.

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Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа, і відповіла на критику через затримки.  "Я повністю розумію позицію України, вони хочуть зробити це якомога швидше... Ми реалізуємо проект так швидко, як тільки можемо", - сказала Оллонгрен.

"F-16 дійсно набагато складніший, ніж ті системи, які українські ВПС використовували досі... Ви не можете просто перестрибнути через кілька етапів, ви повинні пройти всі етапи процесу, але ми також хочемо поставити їх якомога швидше", - додала вона. 

 Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі для атак на об'єкти в рф  за умови, що це буде зроблено в оборонних цілях і відповідно до норм міжнародного права. Данія також заявила, що Україні буде дозволено використовувати свої винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях на території росії.

"Ми переконалися, що Україні необхідно мати можливість наносити удари всередині росії. В іншому випадку рф завжди матиме перевагу. Дозвіл Україні використовувати зброю через кордон підвищує ефективність її військових дій", - заявила Оллонгрен.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
The Guardian
Кайса Оллонгрен
Міністерство оборони (Нідерланди)
Військово-повітряні сили України
Данія
Бельгія
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