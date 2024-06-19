путін прокоментував постачання Україні винищувачів F-16: назвав їх "брутальним порушенням"
Київ • УНН
путін назвав поставки винищувачів F-16 в Україну "грубим порушенням" зобов'язань Заходу, в той час як НАТО підтримує право України захищати себе, використовуючи західну зброю, включаючи удари по російській території.
президент росії володимир путін заявив, що постачання західної техніки для ударів по росії, включно з американськими винищувачами F-16, є нібито "грубим порушенням зобов'язань". Про це УНН повідомляє из посиланням на російські ЗМІ.
"Це не тільки заява, це вже відбувається, і все це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у рамках різного роду міжнародних зобов'язань", - розповів російський диктатор.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право захищатись від російської агресії, використовуючи західну зброю, включаючи удари по російській території.
Цілі, по яким зможуть наносити ураження літаки F-16, буде визначати військове керівництво, однак швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки пілоти мають освоїтися в повітряному просторі України.