путин прокомментировал поставки Украине истребителей F-16: назвал их "грубым нарушением"

президент россии владимир путин заявил, что поставки западной техники для ударов по россии, включая американские истребители F-16, являются якобы "грубым нарушением обязательств". Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках разного рода международных обязательств", - рассказал российский диктатор.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, используя западное оружие, включая удары по российской территории.

Цели, по которым смогут наносить поражения самолеты F-16, будет определять военное руководство, однако быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку пилоты должны освоиться в воздушном пространстве Украины.