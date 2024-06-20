Истребители F-16, которые должны передать Украине этим летом, будут защищать Харьков от КАБов. Об этом пишет The Gurdian, передает УНН.

В последние недели россия широко использовала КАБ против Харькова, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники сообщали, что F-16 будут защищать второй город Украины от этого оружия - пишет издание.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 американских истребителей F-16, о которых украинские воздушные силы просят уже более года. Однако возникли задержки в поставках и обучении.

"Ожидаем уже завершения": Евлаш о подготовке пилотов на F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом, и ответила на критику из-за задержек. "Я полностью понимаю позицию Украины, они хотят сделать это как можно скорее... Мы реализуем проект так быстро, как только можем", - сказала Оллонгрен.

"F-16 действительно намного сложнее, чем те системы, которые украинские ВВС использовали до сих пор... Вы не можете просто перепрыгнуть через несколько этапов, вы должны пройти все этапы процесса, но мы также хотим поставить их как можно скорее", - добавила она.

Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители для атак на объекты в рф при условии, что это будет сделано в оборонительных целях и в соответствии с нормами международного права. Дания также заявила, что Украине будет разрешено использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории россии.

"Мы убедились, что Украине необходимо иметь возможность наносить удары внутри россии. В противном случае рф всегда будет иметь преимущество. Разрешение Украине использовать оружие через границу повышает эффективность ее военных действий", - заявила Оллонгрен.

путин прокомментировал поставки Украине истребителей F-16: назвал их "грубым нарушением"