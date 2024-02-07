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Судновласники у Нідерландах просять в Міноборони дозволу на охорону у Червоному морі

Судновласники у Нідерландах просять в Міноборони дозволу на охорону у Червоному морі

Київ • УНН

 • 27091 перегляди

Нідерландські судновласники звертаються до Міністерства оборони з проханням надати дозвіл на озброєну охорону кораблів, що проходять через Червоне море, у зв'язку зі збільшенням кількості нападів з боку хуситів.

Нідерландська королівська асоціація судновласників (KNVR) хоче отримати дозвіл на озброєну охорону суден під час проходу через Червоне море. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Деталі

Відповідна пропозиція міститься в листі, надісланому судновласниками до міноборони Нідерландів. Через напади хуситів нідерландські судна більше не проходять через Червоне море – важливий морський шлях для міжнародної торгівлі. Вони обходять Африку через мис Доброї Надії, що займає більше часу та коштує більше грошей. Судновласники просять дозволити мати на борту суден озброєні групи охорони.

Ми дуже хочемо зберегти конкурентоздатність, але не за будь-яку ціну. Безпека наших кораблів, а особливо наших екіпажів, завжди є нашим головним пріоритетом,

- заявила представниця KNVR Аннет Костер.

Доповнення

Своєю чергою міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди беруть участь в операціях для захисту судноплавства в Червоному морі, але говорити про відновлення безпечного проходу поки зарано.

Йдеться про крилаті ракети, про безпілотники з озброєнням. Для протидії їм потрібні зовсім інші заходи, ніж для боротьби з невеликими човнами з озброєними піратами. Зараз у регіоні існують дуже серйозні загрози, тому ходити там цивільним судам необачно,

- зазначила Оллонгрен.

За її словами, Нідерланди роблять певні кроки в цьому напрямку, працюючи з іншими країнами над зменшенням бойового потенціалу хуситів.

Нагадаємо

Сили США і Великої Британії завдали авіаударів по об'єктах хуситів в Ємені, вразивши райони Ходейди і Сани на тлі збільшення кількості нападів хуситів на міжнародне судноплавство.

Данія відправила військовий фрегат до Червоного моря для участі в операції з протидії хуситам29.01.24, 13:08 • 23556 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
kaisa-ollonhrenКайса Оллонгрен
ministerstvo-oborony-niderlandyМіністерство оборони (Нідерланди)
sanaСана
chervone-moreЧервоне море
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