Судновласники у Нідерландах просять в Міноборони дозволу на охорону у Червоному морі

Нідерландська королівська асоціація судновласників (KNVR) хоче отримати дозвіл на озброєну охорону суден під час проходу через Червоне море. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

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Відповідна пропозиція міститься в листі, надісланому судновласниками до міноборони Нідерландів. Через напади хуситів нідерландські судна більше не проходять через Червоне море – важливий морський шлях для міжнародної торгівлі. Вони обходять Африку через мис Доброї Надії, що займає більше часу та коштує більше грошей. Судновласники просять дозволити мати на борту суден озброєні групи охорони.

Ми дуже хочемо зберегти конкурентоздатність, але не за будь-яку ціну. Безпека наших кораблів, а особливо наших екіпажів, завжди є нашим головним пріоритетом,

Доповнення

Своєю чергою міністр оборони Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди беруть участь в операціях для захисту судноплавства в Червоному морі, але говорити про відновлення безпечного проходу поки зарано.

Йдеться про крилаті ракети, про безпілотники з озброєнням. Для протидії їм потрібні зовсім інші заходи, ніж для боротьби з невеликими човнами з озброєними піратами. Зараз у регіоні існують дуже серйозні загрози, тому ходити там цивільним судам необачно,