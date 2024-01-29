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Данія відправила військовий фрегат до Червоного моря для участі в операції з протидії хуситам

Данія відправила військовий фрегат до Червоного моря для участі в операції з протидії хуситам

Київ • УНН

 • 23556 перегляди

Данія відправила військовий корабель Iver Huitfeldt приєднатися до коаліції США в Червоному морі для протидії атакам хуситів на міжнародне судноплавство.

Данія відправила до Червоного моря військовий фрегат "Iver Huitfeldt", який долучиться до коаліції США з протидії хуситам. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії, передає УНН.

Деталі

Напади хуситів на міжнародне судноплавство і, отже, на безпеку в міжнародних водах викликають глибоке занепокоєння і становлять серйозну загрозу міжнародному порядку. Як велика морська держава, Данія явно зацікавлена у сприянні безпеці на морі. Тому уряд прийняв рішення направити в Червоне море військовий внесок фрегата Iver Huitfeldt

- заявив данський міністр оборони. 

Китай закликає Іран допомогти стримати напади хуситів у Червоному морі26.01.24, 09:43 • 110606 переглядiв

Для участі фрегат у операції Prosperity Guardian парламент повинен підтримати відповідну резолюцію 6 лютого. Проте у Міноборони впевнені у підтримці парламентарів, тож наразі фрегат рухається у напрямку Суеца, звідки після підтримки резолюції вирушить до Червоного моря.

Доповнення

В Міноборони Данії нагадали, що починаючи з 2008 року, Данія неодноразово брала участь у різних ініціативах у цьому регіоні.

Жорстокі напади хуситів абсолютно неприйнятні, і тому я неймовірно пишаюся тим, що Данія, як велика морська держава, бере на себе ініціативу і робить свій внесок, у захист моряків і права на свободу судноплавства

- заявив генеральний директор Danish Shipping

Нагадаємо

США оголосили про початок операції "Prosperity Guardian" - багатонаціональної ініціативи з убезпечення судноплавства в Червоному морі від нападів хуситів.

"Prosperity Guardian" об’єднує кілька країн, зокрема Сполучене Королівство, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські острови та Іспанію, для спільного розв'язання проблем безпеки в південній частині Червоного моря та Аденської затоки.

Володимир Омельченко

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