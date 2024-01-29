Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
  •  58207 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
  •  91848 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
  •  101502 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  182031 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  258228 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  241117 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  272345 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  258564 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218577 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214878 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам

Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 11:08  •  14821 просмотра

Read in English

Дания отправила военный корабль Iver Huitfeldt присоединиться к коалиции США в Красном море для противодействия атакам хуситов на международное судоходство.

Дания отправила в Красное море военный фрегат "Iver Huitfeldt", который присоединится к коалиции США по противодействию хуситам. Об этом сообщает Министерство обороны Дании, передает УНН.

Детали

Нападения хуситов на международное судоходство и, следовательно, на безопасность в международных водах вызывают глубокую обеспокоенность и представляют серьезную угрозу международному порядку. Как крупная морская держава, Дания явно заинтересована в содействии безопасности на море. Поэтому правительство приняло решение направить в Красное море военный вклад фрегата Iver Huitfeldt

- заявил датский министр обороны. 

Китай призывает Иран помочь сдержать нападения хуситов в Красном море26 январь 2024, 07:43 • 110291 просмотр

Для участия фрегат в операции Prosperity Guardian парламент должен поддержать соответствующую резолюцию 6 февраля. Однако в Минобороны уверены в поддержке парламентариев, поэтому сейчас фрегат движется в направлении Суэца, откуда после поддержки резолюции отправится в Красное море.

Дополнение

В Минобороны Дании напомнили, что начиная с 2008 года, Дания неоднократно участвовала в различных инициативах в этом регионе.

Жестокие нападения хуситов абсолютно неприемлемы, и поэтому я невероятно горжусь тем, что Дания, как великая морская держава, берет на себя инициативу и вносит свой вклад, в защиту моряков и права на свободу судоходства

- заявил генеральный директор Danish Shipping

Напомним

США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.

"Prosperity Guardian" объединяет несколько стран, в частности Соединенное Королевство, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Данія відправила військовий фрегат до Червоного моря для участі в операції з протидії хуситам
Denmark sends a warship to the Red Sea to participate in the operation against Houthis
Новости по теме

Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам

Дания отправила военный корабль Iver Huitfeldt присоединиться к коалиции США в Красном море для противодействия атакам хуситов на международное судоходство.

Война •   •  14821 просмотра
Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам

Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана

Венгрия сигнализирует о готовности к компромиссу по пакету помощи ЕС для Украины.

Экономика •   •  17832 просмотра
Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана

Украина получила более 73 млрд долларов бюджетной поддержки от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения рф - Минфин

С февраля 2022 года Украина получила около $73,7 млрд прямой бюджетной поддержки от стран-доноров. Эти средства позволили правительству обеспечить устойчивое управление и полностью профинансировать социальные и гуманитарные расходы в условиях российского вторжения.

Экономика •   •  14519 просмотра
Украина получила более 73 млрд долларов бюджетной поддержки от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения рф - Минфин

Укрпочта представила марку к своему 30-летию

2 февраля АО "Укрпочта" будет праздновать день рождения - 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.

Общество •   •  12634 просмотра
Укрпочта представила марку к своему 30-летию

россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины - Гуменюк

Россия формирует подкрепление для подразделений на левом берегу Херсонской области после того, как они понесли большие потери, по словам украинских чиновников. В Крыму также наблюдается определенная активность по пополнению запасов российских войск.

Война •   •  15428 просмотра
россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины - Гуменюк

На ВОТ россияне конфискуют имущество украинцев, которым не удалось вернуться домой - Федоров

российская федерация превращает оккупированные территории в гетто, куда украинцам опасно возвращаться домой. Иван Федоров отметил, что россия пропускает лишь 10% украинцев, которые пытаются посетить родственников.

Война •   •  14751 просмотра
На ВОТ россияне конфискуют имущество украинцев, которым не удалось вернуться домой - Федоров

Навсегда в истории нашего народа: Зеленский почтил память Героев Крут

В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память погибших в борьбе за независимость Украины. Он возложил цветы к памятным знакам, подчеркнув, что все герои, которые пожертвовали собой ради свободы Украины, навсегда вошли в историю нации.

Общество •   •  15510 просмотра
Навсегда в истории нашего народа: Зеленский почтил память Героев Крут

россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА

Никополь подвергся удару российской артиллерии, в результате чего пострадали двое молодых людей в возрасте 19 и 21 года. У одного из них серьезные осколочные ранения головы и грудной клетки, другой будет лечиться дома.

Война •   •  14233 просмотра
россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Что предвещают звезды в период с 29 января по 4 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог.

Гороскоп •   •  58207 просмотра
Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Украинские бадминтонисты завоевали "серебро" и "бронзу" в смешанном парном разряде на турнире в Исландии

Украинские бадминтонисты Евгения Кантемир и Алексей Титов завоевали серебро в смешанном парном разряде на турнире "RSL Iceland International 2024" в Рейкьявике, а Полина Ткач и Вячеслав Яковлев стали бронзовыми призерами в этом же турнире.

Спорт •   •  11732 просмотра
Украинские бадминтонисты завоевали "серебро" и "бронзу" в смешанном парном разряде на турнире в Исландии