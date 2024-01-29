Дания отправила военный фрегат в Красное море для участия в операции по противодействию хуситам

Дания отправила в Красное море военный фрегат "Iver Huitfeldt", который присоединится к коалиции США по противодействию хуситам. Об этом сообщает Министерство обороны Дании, передает УНН.

Детали

Нападения хуситов на международное судоходство и, следовательно, на безопасность в международных водах вызывают глубокую обеспокоенность и представляют серьезную угрозу международному порядку. Как крупная морская держава, Дания явно заинтересована в содействии безопасности на море. Поэтому правительство приняло решение направить в Красное море военный вклад фрегата Iver Huitfeldt - заявил датский министр обороны.

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Для участия фрегат в операции Prosperity Guardian парламент должен поддержать соответствующую резолюцию 6 февраля. Однако в Минобороны уверены в поддержке парламентариев, поэтому сейчас фрегат движется в направлении Суэца, откуда после поддержки резолюции отправится в Красное море.

Дополнение

В Минобороны Дании напомнили, что начиная с 2008 года, Дания неоднократно участвовала в различных инициативах в этом регионе.

Жестокие нападения хуситов абсолютно неприемлемы, и поэтому я невероятно горжусь тем, что Дания, как великая морская держава, берет на себя инициативу и вносит свой вклад, в защиту моряков и права на свободу судоходства - заявил генеральный директор Danish Shipping

Напомним

США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.

"Prosperity Guardian" объединяет несколько стран, в частности Соединенное Королевство, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.