Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали

Нидерланды планируют подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом страна передаст 24 самолета F-16, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, информирует УНН.

Министерство обороны подготовит еще 6 истребителей F-16 для поставки в Украину. Таким образом, общее количество истребителей возрастет до 24 - написала Оллонгрен в соцсети X.

Она отметила, что преимущество в воздухе от Украины имеет важное значение для противодействия российской агрессии.

Дополнение

Как заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.