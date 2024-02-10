Навчання українських пілотів на F-16 йде за планом, літак перевершив очікування українських пілотів

Навчання українських льотчиків на літаках F-16 йде повною мірою, як і планувалося. Українські пілоти вражені літаками. Про це в інтерв’ю Голос Америка розповів український пілот на позивний Фантом, передає УНН.

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Як зазначив пілот, навчання українських льотчиків на літаках F-16 йде повною мірою, як і планувалося. Також навчаються не тільки пілоти, а і наземний персонал, механіки, які будуть обслуговувати літаки, підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань.

По термінах, як і було сплановано, десь приблизно 6 місяців підготовка одного пілота або однієї групи. Але є нюанси, і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом, це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є своя бюрократія, і вона вимагає часу. Тому це й вплинуло на час підготовки. Але вона йде за планом сказав Фантом.

Він наголосив, що українські пілоти дуже вражені літаками F-16.

Цей літак просто перевершив їхні очікування. Навіть з тим об'ємом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації. І ви можете уявити, що є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали, на що ще цей літак може бути спроможний додає пілот.

Також Фантом зазначив, що для наших хлопців це новий літак і трохи складно було опанувати його на початку, тому що "це літак нової генерації, більш диджіталізований літак, в нього багато систем і програм, які треба вводити під час польоту та до польоту".

Ми з таким не стикались, у нас підготовка йде трошки інакше, і наш літак набагато простіший, ніж F-16. І так само підхід до підготовки, до виконання польотів - зовсім інший. Тут більше вимагається самостійної підготовки, ніхто над душею не стоїть, тому для них перелаштуватися ментально було трошки складно. Але, як я вже казав, вони дуже вмотивовані і бажання швидко перевчитися - перемагає всі ці складнощі зазначив льотчик.

Нагадаємо

Нідерланди планують підготувати для України шість додаткових винищувачів F-16. Таким чином, країна передать 24 літаки F-16.