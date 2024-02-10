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Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов

Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 03:15  •  30648 просмотра

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Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, причем украинские пилоты поражены возможностями самолета, которые превзошли их ожидания.

Обучение украинских летчиков на самолетах F-16 идет в полной мере, как и планировалось. Украинские пилоты поражены самолетами. Об этом в интервью Голос Америка рассказал украинский пилот с позывным Фантом, передает УНН.

Детали

Как отметил пилот, обучение украинских летчиков на самолетах F-16 идет в полной мере, как и планировалось. Также обучаются не только пилоты, а и наземный персонал, механики, которые будут обслуживать самолеты, подразделения обеспечения, которые будут обеспечивать выполнение задач.

По срокам, как и было спланировано, где-то примерно 6 месяцев подготовка одного пилота или одной группы. Но есть нюансы, и они не связаны в основном с нашим персоналом, это связано с административной работой наших партнеров, то есть есть есть своя бюрократия, и она требует времени. Поэтому это и повлияло на время подготовки. Но она идет по плану

сказал Фантом.

Он отметил, что украинские пилоты очень поражены самолетами F-16.

Этот самолет просто превзошел их ожидания. Даже с тем объемом информации, который они получили за время обучения, они уже видят большие перспективы и большой задел, как этот самолет поможет нашим Воздушным силам увеличить способность нашей боевой авиации. И вы можете представить, что есть информация, которую они еще не изучили, еще им не дали, на что еще этот самолет может быть способен

 добавляет пилот.

Также Фантом отметил, что для наших ребят это новый самолет и немного сложно было овладеть им в начале, потому что "это самолет новой генерации, более диджитализированный самолет, у него много систем и программ, которые надо вводить во время полета и до полета".

Мы с таким не сталкивались, у нас подготовка идет немножко иначе, и наш самолет намного проще, чем F-16. И так же подход к подготовке, к выполнению полетов - совсем другой. Здесь больше требуется самостоятельной подготовки, никто над душой не стоит, поэтому для них перестроиться ментально было немножко сложно. Но, как я уже говорил, они очень мотивированы и желание быстро переучиться - побеждает все эти сложности

отметил летчик.

Напомним,

Нидерланды планируют подготовить для Украиныи шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом, страна передаст 24 самолета F-16.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Навчання українських пілотів на F-16 йде за планом, літак перевершив очікування українських пілотів
Training of Ukrainian pilots on F-16 goes according to plan, the aircraft exceeds expectations of Ukrainian pilots
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