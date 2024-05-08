Обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі - гендиректор "Укроборонпрому"
Київ • УНН
Україна потроїла виробництво військової техніки, включаючи боєприпаси, артилерійські снаряди, мінометні міни та системи протиповітряної оборони, щоб задовольнити потреби ЗСУ.
В Україні обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі. Про це повідомив генеральний директор АТ "Укроборонпром" Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform, передає УНН.
Завдяки зусиллям працівників наших підприємств обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі. На цей рік завдання не менш амбіційне - збільшення виробництва з такою ж динамікою. За одними напрямками - в десятки разів, за іншими - менше, відповідно до потреб Міноборони та Збройних Сил України,
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Він зазначив, що майже рік тому, у межах реформи українського оборонно-промислового комплексу, з ініціативи керівництва України, Державний концерн "Укроборонпром" було перетворено на Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".
"Ця реформа відкрила вікно можливостей для створення спільних підприємств в Україні та має сприяти трансферу технологій, а також залученню інвестицій у наш бізнес", - сказав Сметанін.
Окрім того, Сметанін наголосив, що Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів - це головна номенклатура, на яку очікує фронт.
"Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів та мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО - 60-мм мінометних мін", - розповів Сметанін.
За його словами, українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM.
"Вона збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 кілометрів. Ми здатні виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей у держави, і ми розраховуємо на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону", - сказав Сметанін.
Доповнення
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявляв, що розрив між виробничими спроможностями українських компаній та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, лише цього року становить 10 мільярдів доларів.