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Обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі - гендиректор "Укроборонпрому"

Обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі - гендиректор "Укроборонпрому"

Київ • УНН

 • 16998 перегляди

Україна потроїла виробництво військової техніки, включаючи боєприпаси, артилерійські снаряди, мінометні міни та системи протиповітряної оборони, щоб задовольнити потреби ЗСУ.

В Україні обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі. Про це повідомив генеральний директор АТ "Укроборонпром" Герман Сметанін в інтерв’ю АрміяInform, передає УНН.

Завдяки зусиллям працівників наших підприємств обсяги виробництва військової техніки збільшено втричі. На цей рік завдання не менш амбіційне - збільшення виробництва з такою ж динамікою. За одними напрямками - в десятки разів, за іншими - менше, відповідно до потреб Міноборони та Збройних Сил України,

- розповів Сметанін.

Деталі

Він зазначив, що майже рік тому, у межах реформи українського оборонно-промислового комплексу, з ініціативи керівництва України, Державний концерн "Укроборонпром" було перетворено на Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

"Ця реформа відкрила вікно можливостей для створення спільних підприємств в Україні та має сприяти трансферу технологій, а також залученню інвестицій у наш бізнес", - сказав Сметанін.

Окрім того, Сметанін наголосив, що Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів - це головна номенклатура, на яку очікує фронт.

"Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів та мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО - 60-мм мінометних мін", - розповів Сметанін.

За його словами, українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM.

"Вона збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 кілометрів. Ми здатні виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей у держави, і ми розраховуємо на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону", - сказав Сметанін.

Доповнення

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявляв, що розрив між виробничими спроможностями українських компаній та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, лише цього року становить 10 мільярдів доларів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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