У Мінстратегпромі кажуть, Україна може виробити зброї ще на 10 млрд дол. цього року за наявності фінансування - ЗМІ

Розрив між виробничими спроможностями українських компаній та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, лише цього року становить 10 мільярдів доларів. Про це на Форумі оборонної промисловості в Брюсселі заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, закликаючи партнерів вкладатися в українське виробництво зброї, повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

"Головне наше завдання – знайти додаткове фінансування для Сил оборони в Україні. Моє завдання – отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. У нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів", – зазначив Камишін, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Як уточнили у Мінстратегпромі, пише видання, "український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів за рік". "З них 6 мілярдів законтрактовані, ще 4 відомство сподівається знайти всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть покрити партнери", - ідеться у повідомленні.

Міністр розповів, що в українське виробництво зброї вже вклалися Данія та Канада. Тепер уряд шукає додаткове фінансування, яке можна буде спрямувати на різні типи озброєння.

Данія закупить зброю для України у вітчизняних виробників на $28,6 млн

"Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів – сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони… Частина цього товару може бути вироблена дуже швидко", – резюмував він.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив 25 квітня, що Україна працюватиме з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом.