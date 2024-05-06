У Мінстратегпромі кажуть, Україна може виробити зброї ще на 10 млрд дол. цього року за наявності фінансування - ЗМІ
Київ • УНН
У Мінстратегпромі кажуть, що 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть покрити партнери, щоб використати повну виробничу потужність оборонної промисловості, яка становить $20 млрд на рік.
Розрив між виробничими спроможностями українських компаній та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, лише цього року становить 10 мільярдів доларів. Про це на Форумі оборонної промисловості в Брюсселі заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, закликаючи партнерів вкладатися в українське виробництво зброї, повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.
"Головне наше завдання – знайти додаткове фінансування для Сил оборони в Україні. Моє завдання – отримати це фінансування на виробництво в Україні, оскільки ми вже спроможні. У нас є додаткові незаконтрактовані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських коштів", – зазначив Камишін, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Як уточнили у Мінстратегпромі, пише видання, "український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів за рік". "З них 6 мілярдів законтрактовані, ще 4 відомство сподівається знайти всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть покрити партнери", - ідеться у повідомленні.
Міністр розповів, що в українське виробництво зброї вже вклалися Данія та Канада. Тепер уряд шукає додаткове фінансування, яке можна буде спрямувати на різні типи озброєння.
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"Починаючи від бронетехніки і закінчуючи системами безпілотних літальних і наземних комплексів – сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому об’ємі. І це найшвидший і найправильніший спосіб, як допомогти нашим Силам оборони… Частина цього товару може бути вироблена дуже швидко", – резюмував він.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив 25 квітня, що Україна працюватиме з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом.