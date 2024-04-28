Данія закупить зброю для України у вітчизняних виробників на $28,6 млн

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підписали Лист про наміри стосовно підтримки оборонного виробництва України. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, передає УНН.

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Документ фіксує намір посилити пряму фінансову підтримку оборонної промисловості України з боку Данії і декларує намір встановити механізм такої фінансової підтримки.

Це важливий етап співробітництва між нашими країнами. Данія вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро. Вона однією з перших оголосила про намір направити гроші на закупівлю зброї для України безпосередньо в українських виробників. На це буде спрямовано 200 млн данських крон (28,6 млн доларів, – ред.)