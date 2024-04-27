Данія планує закупити українську військову техніку для ЗСУ: Шмигаль зробив заяву

Україна та Данія підписали лист про наміри щодо закупівлі української військової техніки, яка надалі буде передана ЗСУ. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Крім делегації з Австралії сьогодні у Львові також перебуває потужна делегація з Данії на чолі з міністром оборони. Вони відвідали низка військових об’єктів. Ми домовилися про абсолютно безпрецедентну співпрацю й підписана відповідна угода про наміри, лист про наміри про закупівлю датчанами української військової техніки українського виробництва, яка в подальшому буде передана українським Збройним силам

Він висловив переконання, що до подібної ініціативи долучаться країни-партнери.

Це перший такий приклад, ми будемо продовжувати цю роботу, підсилюючи виробництва найкращої української зброї. Я переконаний, що не лише Данія, а і Євросоюз та інші країни-партнери долучаться до такої ініціативи