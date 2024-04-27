Данія планує закупити українську військову техніку для ЗСУ: Шмигаль зробив заяву
Київ • УНН
Україна та Данія підписали лист про наміри щодо закупівлі Данією українського військового обладнання, яке буде передано Збройним силам України.
Україна та Данія підписали лист про наміри щодо закупівлі української військової техніки, яка надалі буде передана ЗСУ. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Крім делегації з Австралії сьогодні у Львові також перебуває потужна делегація з Данії на чолі з міністром оборони. Вони відвідали низка військових об’єктів. Ми домовилися про абсолютно безпрецедентну співпрацю й підписана відповідна угода про наміри, лист про наміри про закупівлю датчанами української військової техніки українського виробництва, яка в подальшому буде передана українським Збройним силам
Він висловив переконання, що до подібної ініціативи долучаться країни-партнери.
Це перший такий приклад, ми будемо продовжувати цю роботу, підсилюючи виробництва найкращої української зброї. Я переконаний, що не лише Данія, а і Євросоюз та інші країни-партнери долучаться до такої ініціативи
Україна розраховує на допомогу в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївщини: Зеленський зустрівся із міністром підприємництва Данії23.04.24, 17:49 • 19144 перегляди