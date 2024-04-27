Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление

Украина и Дания подписали письмо о намерениях по закупке украинской военной техники, которая в дальнейшем будет передана ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Кроме делегации из Австралии сегодня во Львове также находится мощная делегация из Дании во главе с министром обороны. Они посетили ряд военных объектов. Мы договорились об абсолютно беспрецедентном сотрудничестве и подписано соответствующее соглашение о намерениях, письмо о намерениях о закупке датчанами украинской военной техники украинского производства, которая в дальнейшем будет передана украинским Вооруженным силам - рассказал Шмыгаль.

Он выразил убеждение, что к подобной инициативе присоединятся страны-партнеры.

Это первый такой пример, мы будем продолжать эту работу, усиливая производства лучшего украинского оружия. Я убежден, что не только Дания, но и Евросоюз и другие страны-партнеры присоединятся к такой инициативе - сказал Шмыгаль.

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