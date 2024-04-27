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Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление
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alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото
Представители Украины alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения в шведском городе Мальме, где состоится конкурс в 2024 году.
Украина и Австралия подпишут соглашение об избежании двойного налогообложения
Украина и Австралия договорились разработать и подписать соглашение об избежании двойного налогообложения, продлить беспошлинную торговлю для украинского бизнеса до 2026 года, увеличить товарооборот, а Австралия примет участие в мирном саммите в Швейцарии.
Неожиданный вираж: над Одесской областью два вражеских дрона уничтожили с помощью легкомоторной авиации
Сегодня в небе над Одесской областью легкой авиацией во взаимодействии с Южным командованием Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были уничтожены два российских разведывательных беспилотника.
Украинские гребцы завоевали "серебро" на чемпионате Европы: детали
Украинская женская четверка парная в составе Натальи Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по академической гребле в венгерском Сегеде.
На Днепропетровщине сбили беспилотник рф
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник в Днепровском районе.
Имеет тенденцию к обострению: Сырский на "Рамштайн" рассказал о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте
На встрече в Рамштайн командующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проинформировал членов коалиции о сложной оперативной ситуации в Украине, ухудшении стратегической обстановки, насущной потребности в ракетах и боеприпасах.
Херсонщина: оккупанты обстреляли Станислав и Козацкое, есть пострадавшие
россияне обстреляли Станислав, ранив 21-летнюю женщину, и из минометов обстреляли Козацкое, ранив трех мужчин в возрасте 41, 47 и 53 лет.
Март или апрель: СМИ рассказали, как Зеленский поставил Джонсону срок оказания военной помощи
Декабрьская встреча спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с президентом Зеленским, на которой Зеленский предупредил, что Украина сможет выдержать российские атаки только до марта или апреля, во многом повлияла на решение Джонсона одобрить пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.
Оккупанты начали активнее применять ракеты Х-59 и Х-69 - Воздушные силы
Российские оккупанты в последнее время начали активнее использовать ракеты Х-59 и Х-69 для нанесения ударов по различным объектам инфраструктуры Украины, причем Х-69 являются более модернизированными, имеют большую дальность полета и несколько большую мощность, сообщил представитель Воздушно-космических сил Илья Евлаш.