Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области, передает УНН.

Мы обсудили защиту Украины от российского террора. Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области. Отдельное внимание - перспективам расширения датского бизнеса и привлечению новых инвестиций в Украину - сообщил Президент.

Зеленский также поблагодарил правительство и народ Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения россии.

Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала