Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  104888 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  136231 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  136502 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  140100 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119953 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156911 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224401 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  437630 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175548 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131791 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  437630 просмотра
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  356682 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  403571 просмотра

Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Президент Зеленский обсудил потребности Украины в противовоздушной обороне с министром предпринимательства Дании. Киев рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны для Николаевской области.

Война •   •  7680 просмотра
Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании

Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Оккупанты назначают директорами учебных заведений на временно оккупированных территориях неквалифицированный персонал вроде лаборантов и уборщиков из-за нехватки квалифицированных педагогов, желающих работать в них.

Война •   •  7179 просмотра
Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив

Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Законопроект планирует отнести нефть, нефтепродукты и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акцизного налога, а также включить некоторые растворители к подакцизным товарам со ставкой 245 евро за 1000 литров.

Экономика •   •  9781 просмотра
Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой

Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи

российские оккупанты заставляют украинских студентов делать окопные свечи для своей армии, стирая их идентичность и нарушая международное гуманитарное право.

Война •   •  6639 просмотра
Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи

Взрыв прогремел в Харькове - мэр

Еще один взрыв прогремел в Харькове. В области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

Война •   •  7523 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове - мэр

Детские железные дороги начинают новый сезон в городах Украины

Детские железные дороги начинают новый сезон в Киеве, Львове, Ровно и Днепре, где более 2 500 юных железнодорожников готовы управлять поездами.

Общество •   •  7664 просмотра
Детские железные дороги начинают новый сезон в городах Украины

В Украине выделят еще более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций

Кабинет министров выделяет более 8 миллиардов гривен на строительство фортификационных сооружений, что доводит общую сумму, выделенную на укрепление оборонительных рубежей с начала 2024 года, до почти 38 миллиардов гривен.

Война •   •  7303 просмотра
В Украине выделят еще более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций

На Днепропетровщине у заместителя начальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Выявлено, что заместитель начальника одного из райуправлений полиции Днепропетровской области с 2021 по 2022 год незаконно приобрел активы на сумму не менее 14 миллионов гривен, которые превышают его законные доходы.

Криминал и ЧП •   •  7287 просмотра
На Днепропетровщине у заместителя начальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ

Китай значительно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и компонентов для военной техники, что позволило рф ускорить производство вооружений и усилить свою оборону против украинского контрнаступления в 2023 году.

Война •   •  9537 просмотра
Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ

Новый закон о мобилизации: ТЦК, вероятно, не успеют обновить данные всех мужчин за 60 дней

На фоне закона нового закона о мобилизации территориальные центры комплектования, вероятно, не справятся с обновлением данных всех мужчин, которые стоят на воинском учете.

Общество •   •  9749 просмотра
Новый закон о мобилизации: ТЦК, вероятно, не успеют обновить данные всех мужчин за 60 дней