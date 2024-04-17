Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  105564 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  105152 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  107280 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  106751 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123806 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136365 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136465 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 08:49  •  123491 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103171 просмотра

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Эксклюзив
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12 апреля 2024, 09:57  •  203655 просмотра

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Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 295 миллионов евро, направленный на развитие морского потенциала Украины, закупку беспилотных летательных аппаратов и производство частей ракет в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

Война •   •  2937 просмотра
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала

На морской потенциал, дроны и детали ракет: Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 295 млн евро

Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине в 295 миллионов евро для развития ее морского потенциала, закупки беспилотников, производства деталей для ракет совместно с Нидерландами и Чехией, а также инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Война •   •  6729 просмотра
На морской потенциал, дроны и детали ракет: Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 295 млн евро

Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над тем, чтобы повысить способность Украины в сфере противовоздушной обороны.

Война •   •  7904 просмотра
Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы

В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА

Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из артиллерии и авиации, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры, но в самом Харькове не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.

Война •   •  10280 просмотра
В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА

Белополье в Сумской области ночью подверглось удару рф, есть повреждения инфраструктуры и раненый - ОВА

Прошлой ночью враг обстрелял из реактивных систем залпового огня Белополье Сумской области, повредив здания, автомобили, газопровод и линию электропередач, в результате чего один человек получил ранения, а 746 абонентов остались без электроэнергии.

Война •   •  11539 просмотра
Белополье в Сумской области ночью подверглось удару рф, есть повреждения инфраструктуры и раненый - ОВА

На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранив 5 человек и нанеся значительный материальный ущерб.

Война •   •  11715 просмотра
На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине ранена 63-летняя женщина, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гимназия и линии электропередач.

Война •   •  12582 просмотра
Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За минувшие сутки россияне потеряли 710 военнослужащих, в результате чего их общие потери с начала вторжения составили 456 050 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  33914 просмотра
За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  21881 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

Вражеская артиллерия обстреляла город Очаков и его акваторию в Николаевской области, повредив жилой дом, но обошлось без жертв.

Война •   •  19930 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет