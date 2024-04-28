Дания закупит оружие для Украины у отечественных производителей на $28,6 млн

Министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подписали Письмо о намерениях по поддержке оборонного производства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Документ фиксирует намерение усилить прямую финансовую поддержку оборонной промышленности Украины со стороны Дании и декларирует намерение установить механизм такой финансовой поддержки.

Это важный этап сотрудничества между нашими странами. Дания уже выделила 17 пакетов военной помощи Украине на сумму более 4 млрд евро. Она одной из первых объявила о намерении направить деньги на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей. На это будет направлено 200 млн датских крон (28,6 млн долларов, - ред.) сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Дания планирует закупить украинскую военную технику для ВСУ: Шмыгаль сделал заявление