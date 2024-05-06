В Минстратегпроме говорят, Украина может произвести оружия еще на 10 млрд долл. в этом году при наличии финансирования - СМИ

Разрыв между производственными возможностями украинских компаний и финансированием, направленным на их использование, только в этом году составляет 10 миллиардов долларов. Об этом на Форуме оборонной промышленности в Брюсселе заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, призывая партнеров вкладываться в украинское производство оружия, сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

"Главная наша задача - найти дополнительное финансирование для Сил обороны в Украине. Моя задача - получить это финансирование на производство в Украине, поскольку мы уже способны. У нас есть дополнительные незаконтрактованные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", - отметил Камышин, отвечая на вопрос Радио Свобода.

Как уточнили в Минстратегпроме, пишет издание, "украинский оборонно-промышленный комплекс способен произвести продукции на 20 миллиардов в год". "Из них 6 миллиардов законтрактованы, еще 4 ведомство надеется найти внутри Украины, поэтому 10 миллиардов долларов - это финансирование, которое могут покрыть партнеры", - говорится в сообщении.

Министр рассказал, что в украинское производство оружия уже вложились Дания и Канада. Теперь правительство ищет дополнительное финансирование, которое можно будет направить на различные типы вооружения.

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"Начиная от бронетехники и заканчивая системами беспилотных летательных и наземных комплексов - сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. И это самый быстрый и самый правильный способ, как помочь нашим Силам обороны... Часть этого товара может быть произведена очень быстро", - резюмировал он.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил 25 апреля, что Украина будет работать с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранный счет.