Объемы производства военной техники увеличены втрое - гендиректор "Укроборонпрома"

В Украине объемы производства военной техники увеличены втрое. Об этом сообщил генеральный директор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин в интервью АрмияInform, передает УНН.

Благодаря усилиям работников наших предприятий объемы производства военной техники увеличены втрое. На этот год задача не менее амбициозная - увеличение производства с такой же динамикой. По одним направлениям - в десятки раз, по другим - меньше, в соответствии с потребностями Минобороны и Вооруженных Сил Украины, - рассказал Сметанин.

Детали

Он отметил, что почти год назад, в рамках реформы украинского оборонно-промышленного комплекса, по инициативе руководства Украины, Государственный концерн "Укроборонпром" был преобразован в Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

"Эта реформа открыла окно возможностей для создания совместных предприятий в Украине и должна способствовать трансферу технологий, а также привлечению инвестиций в наш бизнес", - сказал Сметанин.

Кроме того, Сметанин отметил, что Украина существенно нарастила производство боеприпасов - это главная номенклатура, которую ожидает фронт.

"Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин", - рассказал Сметанин.

По его словам, украинская противовоздушная оборона успешно применила по вражеским беспилотникам ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта, известного под брендовым названием FrankenSAM.

"Она сбила иранский дрон-камикадзе Shahed с расстояния 9 километров. Мы способны производить еще больше, но нас сдерживает дефицит денег у государства, и мы рассчитываем на дополнительное финансирование, в частности, из-за рубежа", - сказал Сметанин.

Дополнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявлял, что разрыв между производственными возможностями украинских компаний и финансированием, направленным на их использование, только в этом году составляет 10 миллиардов долларов.