На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  51428 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  90134 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  108776 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  107978 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166116 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149714 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149177 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  251233 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109942 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120716 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

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К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук

К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
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Днепропетровщина под атакой вс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

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Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  210576 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  251233 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  250372 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  359621 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  515137 просмотра

На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 121 боевое столкновение на разных участках фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также активизировался на Ореховском направлении, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.

Война •   •  6729 просмотра
На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая

российская армия обстреляла село Веселянка Запорожского района, ранив женщину и повредив жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  7517 просмотра
Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая

ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит Президенту возвращать представление на назначение судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения во время военного положения и через год после него, если есть информация о действиях, угрожающих национальной безопасности.

политика •   •  8549 просмотра
ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

ЕС начал переговоры по 14-му пакету санкций против России, который включает ограничения на российский газ, в частности, запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) и введение ограничений на три российских СПГ-проекта.

политика •   •  8643 просмотра
В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук

Украина будет привлекать депутатов к каждому из 35 разделов, составляющих основу переговорного процесса по вступлению в ЕС, причем депутаты из соответствующих комитетов будут участвовать в переговорах по соответствующим разделам, что является новым подходом по сравнению с предыдущими расширениями ЕС.

политика •   •  8350 просмотра
К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук

ВС определил, когда религиозные убеждения исключают ответственность за уклонение от призыва

Верховный Суд постановил, что право на отказ от военной службы по религиозным убеждениям не является абсолютным и может быть ограничено во время мобилизации, требуя объективных доказательств искренних и последовательных религиозных убеждений, выходящих за пределы собственных заявлений.

Общество •   •  9798 просмотра
ВС определил, когда религиозные убеждения исключают ответственность за уклонение от призыва

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Фракция "Слуга народа" решила разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства. Одно, вероятно, будет заниматься вопросами инфраструктуры, а другое - развитием общин.

политика •   •  51428 просмотра
Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Днепропетровщина под атакой вс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

российские вооруженные силы атаковали несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, нанеся многочисленные повреждения гражданским объектам, линиям электропередач и газопроводу, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  10454 просмотра
Днепропетровщина под атакой вс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.

Культура •   •  9028 просмотра
"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

В этом году Министерство здравоохранения инициирует усиленные меры по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей, на фоне того, как количество отказников постепенно уменьшается.

Общество •   •  9802 просмотра
Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация