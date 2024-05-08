На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб

В течение суток, 8 мая, на фронте зафиксировали 121 боевое столкновение. Больше всего атак враг провел на Авдеевском и Бахмутском направлениях. В то же время вражеские войска активизировались на Ореховском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 59 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры - заявили в Генштабе.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новолюбовка и Серебрянское лесничество Луганской области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Ивановское и Клищеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 6 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра - совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 8 районам сосредоточения личного состава противника - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Дополнение

Кроме того, утром в Генштабе рассказали, что Силы обороны не допустили проникновения ДРГ противника в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области.

Напомним

Генеральный директор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин заявил, что Украина утроила производство военной техники, включая боеприпасы, артиллерийские снаряды, минометные мины и системы противовоздушной обороны.