Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
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Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук
россияне безуспешно пытались штурмовать район Крынки с воды на водных мотоциклах, но их попытки провести штурмовую операцию с открытой поверхности были сорваны.
СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев
На Киевщине задержали предательницу, которая работала на спецслужбы рф и пыталась помочь россии захватить Киев во время вторжения, фиксируя места дислокации украинских защитников.
Боррель о ночной атаке рф: Украина срочно нуждается в системах ПВО
россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру, что заставило ЕС срочно призвать к усилению систем противовоздушной обороны Украины.
Укрзализниця завершает ремонт обстрелянных путей в Херсоне, движение поездов восстановлено
Железнодорожники завершили ремонт поврежденного обстрелами пути на станции Херсон, и теперь поезда в Херсон и из Херсона курсируют по расписанию.
Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева
Поэтессе Лине Костенко и бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному Киевсовет присвоил звание Почетного гражданина Киева.
Оккупанты строят военную базу вблизи Бердянска - Андрющенко
российские оккупационные войска строят и расширяют военную базу с новыми оборонительными сооружениями вблизи захваченного города Бердянск Донецкой области, о чем свидетельствуют спутниковые фотографии и сообщения советника мэра Мариуполя.
Disney сократит количество фильмов Marvel
Генеральный директор Disney Боб Айгер планирует сократить количество новых фильмов Marvel до 2-3 в год, а телесериалов Marvel - до 2 в год, сосредоточившись на качестве, а не на количестве.
российских студентов отчислили за отказ работать на военном производстве - Центр нацсопротивления
российских студентов исключают из университетов за отказ работать на военном производстве, где заставляют собирать беспилотники и военную технику для вторжения в Украину.
Украина получит первые самолеты F-16 этим летом - министр обороны Нидерландов
Этим летом Украина получит первые истребители F-16 из Дании, но Киев должен подготовить инфраструктуру и обеспечить возможности для технического обслуживания истребителей.
В Киеве во время поминальных дней не будет ограничений по посещению кладбищ
В поминальные дни 12-15 мая в Киеве не будет никаких ограничений или запретов на посещение кладбищ, но людей призывают ограничить скопление людей и время пребывания там из-за отсутствия укрытий гражданской обороны, а также организовать дополнительные маршруты общественного транспорта к основным кладбищам.