Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

россияне безуспешно использовали гидроцикл для атаки с воды в районе Крынок. Предполагается, что они будут усиливать попытки штурмов таким образом. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Вчера россияне уже гидроцикл применили. Это что-то новенькое на самом деле. Но это им так же не помогло. В принципе, количество людей в российской форме с "загаром синего цвета" на берегу этого острова только растет - сказал Плетенчук

Он отмечает, что они вынуждены штурмовые действия проводить с воды, но из-за того, что это открытая местность и открытая поверхность - это гораздо сложнее.

Не исключено, что они будут эти попытки только усиливать, что они будут, вероятно, увеличивать количество техники, которая для этого будет применяться. И это несмотря на то, что они, кроме этого, еще обстреливают прибрежную полосу КАБами - добавил Плетенчук.

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