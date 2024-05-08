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Херсон частково залишився без світла після російських ударів по критичній інфраструктурі

Херсон частково залишився без світла після російських ударів по критичній інфраструктурі

Київ • УНН

 • 32078 перегляди

Російські обстріли пошкодили критично важливу інфраструктуру в Херсоні, частково залишивши місто без електрики, а також влучили в житлові райони, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

Херсон частково залишився без світла внаслідок атаки російських військ, за минулу добу в області ворог обстріляв 14 населених пунктів, уночі атакував Білозерку, є жертви, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено критичну інфраструктуру. Через ворожі удари місто частково залишилося без світла. Нині енергетики працюють над його відновленням

- написав Прокудін у Telegram.

Також він вказав, що "ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії". "Тому рух потягу №121/122 Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва.  Для пасажирів, які прямували до Херсона або у зворотному напрямку, організовано підвезення автобусами", - зазначив голова ОВА.

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За даними Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Станіслав, Садове, Благовіщенське, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Комишани, Іванівка, Червоний Маяк, Качкарівка,  Дар'ївка, Ульянівка та місто Херсон.

російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено  багатоповерхівку та 91 приватний будинок. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, навчальний заклад, газогін, а також сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 3 дістали поранення", - повідомив Прокудін дані за минулу добу.

Уже цієї ночі, за його словами, російські війська обстріляли Білозерку. "Окупанти знову крили вогнем оселі місцевих жителів. Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей - поранені", - вказав Прокудін.

У тяжкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки.  Також нині у медзакладі перебуває 65-річна потерпіла, у якої діагностували контузію та вибухову травму. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості, зазначив він.

У небі над Україною вночі знищили 59 із 76 ворожих ракет та "шахедів"08.05.24, 08:41 • 22540 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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