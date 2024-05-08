Херсон частково залишився без світла після російських ударів по критичній інфраструктурі
Київ • УНН
Російські обстріли пошкодили критично важливу інфраструктуру в Херсоні, частково залишивши місто без електрики, а також влучили в житлові райони, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали поранення.
Херсон частково залишився без світла внаслідок атаки російських військ, за минулу добу в області ворог обстріляв 14 населених пунктів, уночі атакував Білозерку, є жертви, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджено критичну інфраструктуру. Через ворожі удари місто частково залишилося без світла. Нині енергетики працюють над його відновленням
Також він вказав, що "ворог атакував залізничну інфраструктуру, пошкоджено колії". "Тому рух потягу №121/122 Київ-Херсон-Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Для пасажирів, які прямували до Херсона або у зворотному напрямку, організовано підвезення автобусами", - зазначив голова ОВА.
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За даними Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Станіслав, Садове, Благовіщенське, Понятівка, Інженерне, Кізомис, Комишани, Іванівка, Червоний Маяк, Качкарівка, Дар'ївка, Ульянівка та місто Херсон.
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 91 приватний будинок. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, навчальний заклад, газогін, а також сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 3 дістали поранення", - повідомив Прокудін дані за минулу добу.
Уже цієї ночі, за його словами, російські війська обстріляли Білозерку. "Окупанти знову крили вогнем оселі місцевих жителів. Внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей - поранені", - вказав Прокудін.
У тяжкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки. Також нині у медзакладі перебуває 65-річна потерпіла, у якої діагностували контузію та вибухову травму. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості, зазначив він.
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