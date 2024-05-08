Херсон остался без света после российских ударов по критической инфраструктуре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  143530 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  135917 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  139585 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  209047 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  108957 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120188 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120457 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120785 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229032 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212107 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  478453 просмотра

Херсон остался без света после российских ударов по критической инфраструктуре

Российские обстрелы повредили критически важную инфраструктуру в Херсоне, оставив город без электричества, а также попали в жилые районы, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.

Общество •   •  12653 просмотра
Херсон остался без света после российских ударов по критической инфраструктуре

Войска рф обстреляли две общины на Сумщине: зафиксировано 12 взрывов

российские войска обстреляли два населенных пункта в Сумской области, ночью и утром было зафиксировано 12 минометных взрывов.

Война •   •  11876 просмотра
Войска рф обстреляли две общины на Сумщине: зафиксировано 12 взрывов

Курс валют на 8 мая: гривна укрепилась на 6 копеек: курс валют на 8 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,2966 UAH/USD, укрепив гривну на 6 копеек.

Экономика •   •  11338 просмотра
Курс валют на 8 мая: гривна укрепилась на 6 копеек: курс валют на 8 мая

Массированная атака рф: враг ударил по 7 регионам Украины, трое пострадавших, в том числе ребенок

россия нанесла массированную атаку на 7 регионов Украины, в результате которой были ранены 3 человека, в том числе ребенок, объектами нападения стали энергетическая инфраструктура, жилые дома, общественный транспорт и автомобили.

Война •   •  10756 просмотра
Массированная атака рф: враг ударил по 7 регионам Украины, трое пострадавших, в том числе ребенок

По Прикарпатью россияне нанесли ракетные удары, нацелившись на объект энергоинфраструктуры, произошел пожар - ОВА

Российские войска нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, вызвав пожар, который удалось быстро локализовать без жертв.

Война •   •  11298 просмотра
По Прикарпатью россияне нанесли ракетные удары, нацелившись на объект энергоинфраструктуры, произошел пожар - ОВА

Масштабное наводнение на юге Бразилии унесло уже по меньшей мере 85 жизней

Масштабное наводнение, вызванное проливными дождями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, унесло жизни по меньшей мере 85 человек, заставило около 150 000 человек эвакуироваться из собственных домов и оставило сотни городов под водой.

Новости Мира •   •  9138 просмотра
Масштабное наводнение на юге Бразилии унесло уже по меньшей мере 85 жизней

Польша с союзниками поднимали в небо авиацию во время массированной атаки рф на Украину

Польша и ее союзники подняли в воздух свои самолеты во время массированных ударов России по Украине, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

Война •   •  10579 просмотра
Польша с союзниками поднимали в небо авиацию во время массированной атаки рф на Украину

россияне атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру Херсона: поврежден вокзал и пути

Российские войска атаковали и повредили гражданскую железнодорожную инфраструктуру, включая железнодорожный вокзал и пути, в Херсоне.

Война •   •  12248 просмотра
россияне атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру Херсона: поврежден вокзал и пути

В небе над Украиной ночью уничтожили 59 из 76 вражеских ракет и "шахедов"

В ночь на 8 мая 2024 года российские войска начали комбинированную атаку на Украину с применением 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударного беспилотника, из которых 59 были успешно перехвачены украинскими средствами противовоздушной обороны.

Война •   •  12130 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 59 из 76 вражеских ракет и "шахедов"

На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"

Ночью силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты и 5 беспилотников "Шахид" в Днепропетровской области, а в результате российского обстрела Никопольского района был ранен один человек и повреждены здания.

Война •   •  11758 просмотра
На Днепропетровщине силы ПВО ночью сбили 4 вражеских ракеты и 5 "шахедов"