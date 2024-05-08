Херсон остался без света после российских ударов по критической инфраструктуре

Херсон остался без света в результате атаки российских войск, за минувшие сутки в области враг обстрелял 14 населенных пунктов, ночью атаковал Белозерку, есть жертвы, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В результате российских обстрелов в Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Из-за вражеских ударов город остался без света. Сейчас энергетики работают над его восстановлением - написал Прокудин в Telegram.

Также он указал, что "враг атаковал железнодорожную инфраструктуру, повреждены пути". "Поэтому движение поезда №121/122 Киев-Херсон-Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Для пассажиров, которые направлялись в Херсон или в обратном направлении, организован подвоз автобусами", - отметил глава ОВА.

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По данным Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Станислав, Садовое, Благовещенское, Понятовка, Инженерное, Кизомыс, Камышаны, Ивановка, Красный Маяк, Качкаровка, Дарьевка, Ульяновка и город Херсон.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 91 частный дом. Были зафиксированы попадания в админздания, учебное заведение, газопровод, а также сельхозтехнику, автобус и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 3 получили ранения", - сообщил Прокудин данные за минувшие сутки.

Уже этой ночью, по его словам, российские войска обстреляли Белозерку. "Оккупанты снова крыли огнем дома местных жителей. В результате вражеских ударов в собственном доме погибла женщина 1959 года рождения. Еще два человека - ранены", - указал Прокудин.

В тяжелом состоянии в больницу доставили 40-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, ранение лица и руки. Также сейчас в медучреждении находится 65-летняя потерпевшая, у которой диагностировали контузию и взрывную травму. Состояние женщины оценивается как средней тяжести, отметил он.

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