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Вчора для штурму Кринок росіяни використали гідроцикли, але їм це не допомогло – Плетенчук

Вчора для штурму Кринок росіяни використали гідроцикли, але їм це не допомогло – Плетенчук

Київ • УНН

 • 62579 перегляди

росіяни безуспішно намагалися штурмувати район Кринки з води на водних мотоциклах, але їхні спроби провести штурмову операцію з відкритої поверхні були зірвані.

росіяни безуспішно використали гідроцикл для атаки з води у районі Кринок. Передбачається, що вони будуть посилювати спроби штурмів таким чином. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вчора росіяни вже гідроцикл застосували. Це щось новеньке насправді. Але це їм так само не допомогло. В принципі, кількість людей в російській формі з "засмагою синього кольору" на березі цього острова лише зростає

- сказав Плетенчук

Він зазначає, що вони вимушені штурмові дії проводити з води, але через те, що це відкрита місцина та відкрита поверхня - це набагато складніше.

Не виключено, що вони будуть ці спроби лише посилювати, що вони будуть, вірогідно, збільшувати кількість техніки, яка для цього буде застосовуватися. І це незважаючи на те, що вони, окрім цього, ще обстрілюють прибережну смугу КАБами

- додав Плетенчук.

Нагадаємо

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