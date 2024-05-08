Вчора для штурму Кринок росіяни використали гідроцикли, але їм це не допомогло – Плетенчук
Київ • УНН
росіяни безуспішно намагалися штурмувати район Кринки з води на водних мотоциклах, але їхні спроби провести штурмову операцію з відкритої поверхні були зірвані.
росіяни безуспішно використали гідроцикл для атаки з води у районі Кринок. Передбачається, що вони будуть посилювати спроби штурмів таким чином. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Вчора росіяни вже гідроцикл застосували. Це щось новеньке насправді. Але це їм так само не допомогло. В принципі, кількість людей в російській формі з "засмагою синього кольору" на березі цього острова лише зростає
Він зазначає, що вони вимушені штурмові дії проводити з води, але через те, що це відкрита місцина та відкрита поверхня - це набагато складніше.
Не виключено, що вони будуть ці спроби лише посилювати, що вони будуть, вірогідно, збільшувати кількість техніки, яка для цього буде застосовуватися. І це незважаючи на те, що вони, окрім цього, ще обстрілюють прибережну смугу КАБами
Нагадаємо
Херсон частково залишився без світла внаслідок атаки російських військ, за минулу добу в області ворог обстріляв 14 населених пунктів, уночі атакував Білозерку, є жертви
Україна отримає перші літаки F-16 цього літа - міністерка оборони Нідерландів08.05.24, 15:33 • 24055 переглядiв