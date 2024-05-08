"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов
На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы
В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые
Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности
Купить Bitcoin через Prozorro: в Украине впервые выставили криптовалюту на аукционе
"Укрэнерго" ограничит энергоснабжение промышленности и бизнеса
Минздрав не фиксировал неблагоприятных событий после прививки вакциной AstraZeneca - Кузин
В Индии арестовали вербовщиков, которые обманом привлекали индийцев в армию рф
В Украине изменен порядок бронирования военнообязанных в период мобилизации и на военное время: детали
За 2022-2023 годы парламентарии получили 7 миллиардов гривен дохода: чье состояние выросло больше всего
Популярные
Disney сократит количество фильмов Marvel
Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"
В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов
россия формирует военные группировки на севере, и Украина готовится к возможным атакам с этого направления, чтобы обеспечить свою безопасность.
На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы
На Киевщине правоохранители разоблачили группировку, которая создала каналы в Telegram и Viber, чтобы помогать людям уклоняться от мобилизации, распространяя информацию о местах, где раздают повестки.
В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые
В Киевской области в результате российских обстрелов 8 мая было повреждено 20 домов, 7 автомобилей и ранены 2 человека.
Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности
Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения о безопасности, достигнув значительного прогресса на пути к подписанию соглашения их лидерами в ближайшее время.
Купить Bitcoin через Prozorro: в Украине впервые выставили криптовалюту на аукционе
Начальная цена 0,1 биткоина составляет 188 тыс. грн., что значительно дешевле рыночной стоимости криптовалюты.
"Укрэнерго" ограничит энергоснабжение промышленности и бизнеса
Из-за массированного ракетного и беспилотного обстрела энергетических объектов со стороны России, повлекшего дефицит электроэнергии, Укрэнерго вынуждено ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00 во всех регионах Украины, чтобы избежать аварийных отключений для населения.
Минздрав не фиксировал неблагоприятных событий после прививки вакциной AstraZeneca - Кузин
После вакцинации вакцинами AstraZeneca и Pfizer в Украине не было зарегистрировано ни одного неблагоприятного случая, в то время как 80% умерших от гриппа или COVID-19 были невакцинированы.
В Индии арестовали вербовщиков, которые обманом привлекали индийцев в армию рф
В Индии арестованы два вербовщика, которые обманом заставляли индийцев вступать в российскую армию, обещая хорошо оплачиваемую работу, но по прибытии в рф заставляли их воевать в Украине.
В Украине изменен порядок бронирования военнообязанных в период мобилизации и на военное время: детали
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, наделив Министерство обороны полномочиями, которые ранее принадлежали Генеральному штабу Вооруженных Сил, в частности, утверждать списки забронированных лиц и подавать их в Министерство экономики для принятия решения.
За 2022-2023 годы парламентарии получили 7 миллиардов гривен дохода: чье состояние выросло больше всего
Несмотря на продолжающуюся войну, доходы 298 украинских депутатов выросли в 2023 году по сравнению с 2022 годом, а общий доход нынешних народных избранников превысил 7 миллиардов гривен.