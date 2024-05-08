россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов

Враг формирует военные группировки на севере, страна принимает меры для подготовки к возможным ударам и обеспечения безопасности в условиях новых вызовов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается Севера, да, действительно, враг создает определенную группировку войск. Далее будем анализировать в случае вероятных ударов с севера или других регионов, как это уже было не раз - сказал он.

По словам Синегубова, сейчас принимаются соответствующие меры для подготовки к возможным угрозам.

Напомним

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пока рано говорить о том, что россия может открыть новые линии фронта на севере, несмотря на наращивание и перегруппировку войск противника на харьковском направлении.