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Зарано говорити про те, що рф може відкрити нові лінії фронту, особливо на півночі - Синєгубов

Зарано говорити про те, що рф може відкрити нові лінії фронту, особливо на півночі - Синєгубов

Київ • УНН

 • 58044 перегляди

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, поки що зарано говорити про те, що росія може відкрити нові лінії фронту на півночі, незважаючи на нарощування та перегрупування військ противника на харківському напрямку.

На сьогодні говорити про те, що ворог може відкрити нові лінії фронту, особливо на півночі, ще зарано. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, gередає кореспондент УНН.

Деталі

Синєгубов розповів про планове накопичення військ ворога на Куп'янському напрямку, відповідаючи на запитання про те, чи відмічаються рухи противник на півночі, зважаючи на інформацію від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про відстеження нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку.

Ми про це говоримо вже приблизно місяць-два, коли ворог трохи змінив тактику по Куп'янському напрямку, фактично припинив активні штурмові масовані дії, оскільки наші Збройні сили завдали їм досить серйозного там ураження

- сказав він.

Він зазначив, що через це росіяни  мали провести ротацію, відновлення, фактично заміну підрозділів, тому певне накопичення по Куп'янському напрямку звичайно було.

Зараз вони те, що накопичили, намагаються кидати в штурм по цим напрямкам. Якщо мова йде про північ нашої території, то нічого незвичного ми не спостерігаємо. Дійсно є планове накопичення їх військ, однак воно таке саме, як відбувалося впродовж фактично 10 місяців, далі після цього вони залишають його або там, або будуть переміщати на інші напрямки

- сказав Синєгубов.

Він наголосив, що Сили оборони мають бути готовими й готові до будь-якого сценарію.

Однак говорити саме зараз про те, що ворог може відкрити нові лінії фронту, особливо по півночі нашої території ще зарано. Однак ми маємо бути до всього абсолютно готовими

- зауважив Синєгубов.

Доповнення

Генштаб повідомляв у ранковому зведенні, що на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

росіяни "промацують" оборону ЗСУ у Куп'янському районі - голова РВА26.04.24, 10:13 • 18119 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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