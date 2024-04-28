Cирський: ситуація на фронті загострилась. Ворог має тактичні успіхи на деяких напрямках

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у неділю, 28 квітня, повідомив, що ситуація на фронті загострилась. Найскладніше наразі на Покровському та Курахівському напрямках. Там задіяв до чотирьох бригад і намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. Про це Олександр Сирський написав у Telegram, пише УНН.

Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи - написав Сирський.

За його словами, наразі на фронті відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби. А це, за словами головнокомандувача, породжує неоднозначне розуміння ситуації.

Як розповів Сирський, цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась – на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення ЗСУ.

На Луганщині, зі слів головнокомандувача, противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області.

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"Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений", - розповів головнокомандувач.

Також, армія рф продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, втім успіху не має, додав Сирський.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг - зауважив Сирський.

За його словами, українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Крім того, для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність.

Також Сирський повідомив, що все ще напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському – все ще сподівається вибити наші війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Також, Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

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На Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає.

"Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами", - розповів головнокомандувач.

Також зауважив, що продовжується ротація військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин.

Триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент робиться на якість та майстерність у володінні зброєю.

Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки, додав Сирський.

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