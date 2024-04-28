Британія: у війні проти України 450 тисяч російських солдатів загинули чи отримали поранення
Київ • УНН
За оцінками Великої Британії, з початку повномасштабного вторгнення у війні проти України загинуло або було поранено близько 450 000 російських солдатів і знищено понад 10 000 одиниць бронетехніки.
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вбитими та пораненими близько 450 тисяч російських військових та понад 10000 одиниць бронетехніки, розповів заступник державного секретаря зі збройних сил Великої Британії Лео Догерті у The Insider, пише УНН.
За нашими оцінками, приблизно 450 000 російських військовослужбовців були вбиті та поранені, і ще десятки тисяч вже дезертирували з початку конфлікту. Кількість загиблих військовослужбовців, які служили в російських приватних військових компаніях (ПВК), невідома
Він також прокоментував питання, щодо знищеної російської техніки Україною:
"За нашими оцінками, понад 10 000 російських бронемашин, у тому числі майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків з нерухомим крилом, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морські судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів були знищені, покинуті або захоплені Україною з початку конфлікту".
Нагадаємо
За даними Генштабу, з початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 466 150 осіб особового складу і 7279 танків.