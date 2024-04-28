Британия: в войне против Украины 450 тысяч российских солдат погибли или получили ранения

С начала полномасштабного вторжения россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 450 тысяч российских военных и более 10000 единиц бронетехники, рассказал заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Лео Догерти в The Insider, пишет УНН.

По нашим оценкам, примерно 450 000 российских военнослужащих были убиты и ранены, и еще десятки тысяч уже дезертировали с начала конфликта. Количество погибших военнослужащих, служивших в российских частных военных компаниях (ЧВК), неизвестно - говорит Лео Догерти.

Он также прокомментировал вопрос, относительно уничтоженной российской техники Украиной:

"По нашим оценкам, более 10 000 российских бронемашин, в том числе почти 3 000 основных боевых танков, 109 самолетов с неподвижным крылом, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских судна всех классов и более 1 500 артиллерийских систем всех типов были уничтожены, брошены или захвачены Украиной с начала конфликта".

Напомним,

По данным Генштаба, с начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 466 150 человек личного состава и 7279 танков.