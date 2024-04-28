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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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Британия: в войне против Украины 450 тысяч российских солдат погибли или получили ранения
По оценкам Великобритании, с начала полномасштабного вторжения в войне против Украины погибло или было ранено около 450 000 российских солдат и уничтожено более 10 000 единиц бронетехники.
В набережных челнах в рф произошел пожар в промзоне: на заводе КамАЗ опровергают, что это у них
Пожар вспыхнул в промышленной зоне вблизи автомобильного завода КАМАЗ в российском городе Набережные Челны, вызвав густой черный дым, видимый издалека, но КАМАЗ опроверг сообщения о пожаре на своем автосборочном заводе.
Двое детей-гимнастов сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену цирка в Запорожье: полиция открыла производство
Двое детей-гимнастов в возрасте 15 и 12 лет, упали с 3-метровой высоты во время циркового представления в Запорожье и получили травмы, что стало поводом для полицейского расследования инцидента.
Британская разведка проанализировала отмену россией марша "бессмертный полк" к 9 мая
Марш «бессмертный полк» и парады ко Дню Победы в нескольких западных регионах России были отменены из соображений безопасности, вероятно, из-за уязвимости к ударам беспилотников и потенциальных протестов против войны в Украине.
В Киеве ночью произошел взрыв возле многоэтажки: два человека ранены, полиция подозревает подрыв гранаты
Двое мужчин получили ранения в результате взрыва гранаты возле многоэтажки в Святошинском районе Киева, в связи с чем полиция начала расследование.
"Не верба бьет, арта бьет": МВД показало "приветствие" оккупантам от "Стального кордона"
Министерство внутренних дел показало боевую работу артиллеристов бригады "Стальной кордон".
Состояние энергосистемы Украины сложное, но стабильное: Минэнерго призывает к разумному потреблению электроэнергии
Несмотря на массированные атаки россии на энергетическую систему Украины, накануне не понадобилось масштабных ограничений или экстренного импорта электроэнергии, хотя состояние системы оставалось сложным, но стабильным из-за значительных повреждений, нанесенных системам генерации и передачи электроэнергии.
Черниговская и Сумская области продолжают подвергаться обстрелам рф: в направлении Красного Хутора враг ударил из авиации
Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей - за минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел и 157 взрывов из различных видов оружия.
Донецкая область: на Новожеланное рф сбросила управляемую авиабомбу, Красногоровка - под круглосуточными вражескими обстрелами
Двое гражданских получили ранения и несколько жилых домов были повреждены в Донецкой области в результате российских обстрелов и ракетных ударов по многочисленным городам и селам.
"Уже 24 случай": в Тисе пограничники обнаружили тела двух мужчин
Двое мужчин утонули при попытке нелегально пересечь реку Тиса на украинско-румынской границе, в результате чего общее количество погибших с начала российского вторжения возросло до 24 человек.