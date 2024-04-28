Британия: в войне против Украины 450 тысяч российских солдат погибли или получили ранения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  124861 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  110024 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  152091 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  144131 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139719 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125146 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  91458 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83842 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153818 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168291 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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25 апреля 2024, 11:04  •  249738 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  387605 просмотра

Британия: в войне против Украины 450 тысяч российских солдат погибли или получили ранения

По оценкам Великобритании, с начала полномасштабного вторжения в войне против Украины погибло или было ранено около 450 000 российских солдат и уничтожено более 10 000 единиц бронетехники.

Война •   •  9333 просмотра
Британия: в войне против Украины 450 тысяч российских солдат погибли или получили ранения

В набережных челнах в рф произошел пожар в промзоне: на заводе КамАЗ опровергают, что это у них

Пожар вспыхнул в промышленной зоне вблизи автомобильного завода КАМАЗ в российском городе Набережные Челны, вызвав густой черный дым, видимый издалека, но КАМАЗ опроверг сообщения о пожаре на своем автосборочном заводе.

Новости Мира •   •  8368 просмотра
В набережных челнах в рф произошел пожар в промзоне: на заводе КамАЗ опровергают, что это у них

Двое детей-гимнастов сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену цирка в Запорожье: полиция открыла производство

Двое детей-гимнастов в возрасте 15 и 12 лет, упали с 3-метровой высоты во время циркового представления в Запорожье и получили травмы, что стало поводом для полицейского расследования инцидента.

Криминал и ЧП •   •  9151 просмотра
Двое детей-гимнастов сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену цирка в Запорожье: полиция открыла производство

Британская разведка проанализировала отмену россией марша "бессмертный полк" к 9 мая

Марш «бессмертный полк» и парады ко Дню Победы в нескольких западных регионах России были отменены из соображений безопасности, вероятно, из-за уязвимости к ударам беспилотников и потенциальных протестов против войны в Украине.

Война •   •  10877 просмотра
Британская разведка проанализировала отмену россией марша "бессмертный полк" к 9 мая

В Киеве ночью произошел взрыв возле многоэтажки: два человека ранены, полиция подозревает подрыв гранаты

Двое мужчин получили ранения в результате взрыва гранаты возле многоэтажки в Святошинском районе Киева, в связи с чем полиция начала расследование.

Киев •   •  9861 просмотра
В Киеве ночью произошел взрыв возле многоэтажки: два человека ранены, полиция подозревает подрыв гранаты

"Не верба бьет, арта бьет": МВД показало "приветствие" оккупантам от "Стального кордона"

Министерство внутренних дел показало боевую работу артиллеристов бригады "Стальной кордон".

Война •   •  10383 просмотра
"Не верба бьет, арта бьет": МВД показало "приветствие" оккупантам от "Стального кордона"

Состояние энергосистемы Украины сложное, но стабильное: Минэнерго призывает к разумному потреблению электроэнергии

Несмотря на массированные атаки россии на энергетическую систему Украины, накануне не понадобилось масштабных ограничений или экстренного импорта электроэнергии, хотя состояние системы оставалось сложным, но стабильным из-за значительных повреждений, нанесенных системам генерации и передачи электроэнергии.

Война •   •  10524 просмотра
Состояние энергосистемы Украины сложное, но стабильное: Минэнерго призывает к разумному потреблению электроэнергии

Черниговская и Сумская области продолжают подвергаться обстрелам рф: в направлении Красного Хутора враг ударил из авиации

Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей - за минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел и 157 взрывов из различных видов оружия.

Война •   •  8376 просмотра
Черниговская и Сумская области продолжают подвергаться обстрелам рф: в направлении Красного Хутора враг ударил из авиации

Донецкая область: на Новожеланное рф сбросила управляемую авиабомбу, Красногоровка - под круглосуточными вражескими обстрелами

Двое гражданских получили ранения и несколько жилых домов были повреждены в Донецкой области в результате российских обстрелов и ракетных ударов по многочисленным городам и селам.

Война •   •  10217 просмотра
Донецкая область: на Новожеланное рф сбросила управляемую авиабомбу, Красногоровка - под круглосуточными вражескими обстрелами

"Уже 24 случай": в Тисе пограничники обнаружили тела двух мужчин

Двое мужчин утонули при попытке нелегально пересечь реку Тиса на украинско-румынской границе, в результате чего общее количество погибших с начала российского вторжения возросло до 24 человек.

Криминал и ЧП •   •  9421 просмотра
"Уже 24 случай": в Тисе пограничники обнаружили тела двух мужчин