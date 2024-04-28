Ще плюс 1096 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 466 150 осіб, 7279 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 466 150 (+1096) осіб,

танків ‒ 7279 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,

артилерійських систем – 11948 (+43) од,

РСЗВ – 1050 (+1) од,

засоби ППО ‒ 776 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),

крилаті ракети ‒ 2124 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1971 (+3).

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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