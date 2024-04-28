Ще плюс 1096 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 466 150 осіб особового складу і 7279 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 466 150 осіб, 7279 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 466 150 (+1096) осіб,
- танків ‒ 7279 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,
- артилерійських систем – 11948 (+43) од,
- РСЗВ – 1050 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 776 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1971 (+3).
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Уночі ППО збила п’ять ворожих безпілотників – Генштаб28.04.24, 07:21 • 26790 переглядiв