Еще плюс 1096 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 466 150 человек, 7279 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 466 150 (+1096) человек,

танков - 7279 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 13991 (+20) ед,

артиллерийских систем - 11948 (+43) ед,

РСЗО - 1050 (+1) ед,

средства ППО - 776 (+1) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9507 (+22),

крылатые ракеты - 2124 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед,

специальная техника - 1971 (+3).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. В общем, враг нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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