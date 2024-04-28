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На фронті відбулося 88 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті відбулося 88 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 25616 перегляди

За минулу добу відбулося 88 бойових зіткнень, під час яких противник завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, а також 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Уночі ППО збила п’ять ворожих безпілотників – Генштаб28.04.24, 07:21 • 26790 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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