"Що менше кремль досягатиме терором, то більше будуть зацікавлені в пошуку миру": Зеленський показав наслідки атак рф і наголосив на потребі у ППО

ukenru
19:41 • 31353 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 78082 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 106060 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 109000 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 220374 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 152776 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143760 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131492 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121433 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112767 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
68 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 144767 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 119699 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 125390 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 130704 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 106285 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 220374 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 379508 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 437023 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 445682 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 355380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 106060 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 125390 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 119699 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96888 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106766 перегляди
Актуальне
"Що менше кремль досягатиме терором, то більше будуть зацікавлені в пошуку миру": Зеленський показав наслідки атак рф і наголосив на потребі у ППО

"Що менше кремль досягатиме терором, то більше будуть зацікавлені в пошуку миру": Зеленський показав наслідки атак рф і наголосив на потребі у ППО

Київ • УНН

 • 53186 перегляди

Зеленський закликав союзників надати більш досконалі системи протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських атак, заявивши, що це зменшить здатність росії вести терор і змусить її шукати миру.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками ворожих ударів по Україні, здійснених за тиждень, вказавши партнерам на необхідність сучасних систем ППО для захисту українських міст від російських атак, заявивши, що чим менше кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру, пише УНН.

Деталі

"російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у росії здатності руйнувати. Усі знають, якими ефективними є "петріоти", "айріси", "насамси", "гоуки" та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів", - вказав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив, що "кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати".

"Що менше кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо примусити росію до цього всі разом", - наголосив Зеленський.

Зеленський закликав світ надати більше систем ППО аби захистити енергетичну інфраструктуру та українців27.04.24, 14:19 • 45407 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
dniproДніпро
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
iris-tIRIS-T
nasamsNASAMS
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
mykolaivМиколаїв
odesaОдеса
khersonХерсон
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47