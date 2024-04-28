"Що менше кремль досягатиме терором, то більше будуть зацікавлені в пошуку миру": Зеленський показав наслідки атак рф і наголосив на потребі у ППО
Київ • УНН
Зеленський закликав союзників надати більш досконалі системи протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських атак, заявивши, що це зменшить здатність росії вести терор і змусить її шукати миру.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з наслідками ворожих ударів по Україні, здійснених за тиждень, вказавши партнерам на необхідність сучасних систем ППО для захисту українських міст від російських атак, заявивши, що чим менше кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру, пише УНН.
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"російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у росії здатності руйнувати. Усі знають, якими ефективними є "петріоти", "айріси", "насамси", "гоуки" та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів", - вказав Зеленський у соцмережах.
Президент наголосив, що "кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати".
"Що менше кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо примусити росію до цього всі разом", - наголосив Зеленський.
Зеленський закликав світ надати більше систем ППО аби захистити енергетичну інфраструктуру та українців27.04.24, 14:19 • 45407 переглядiв