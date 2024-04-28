"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО
Киев • УНН
Зеленский призвал союзников предоставить более совершенные системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских атак, заявив, что это уменьшит способность россии вести террор и заставит ее искать мира.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с последствиями вражеских ударов по Украине, совершенных за неделю, указав партнерам на необходимость современных систем ПВО для защиты украинских городов от российских атак, заявив, что чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше они будут заинтересованы в поиске мира, пишет УНН.
Детали
"российский террор возможен лишь потому, что оружия и решений для защиты жизни у нас пока меньше, чем у россии способности разрушать. Все знают, насколько эффективны "петриоты", "айрисы", "насамсы", "гоуки" и другие современные системы защиты неба. Они нужны сейчас здесь, в Украине: в Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве, Херсоне, на Донбассе и других наших городах, которые подвергаются российским ударам", - указал Зеленский в соцсетях.
Президент подчеркнул, что "каждый лидер, каждое государство, каждый посол, которые помогают нам с ПВО сейчас, являются не только спасителями жизни, но и теми, кто уменьшает российский соблазн воевать".
"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше они будут заинтересованы в поиске мира. Мы должны принудить россию к этому все вместе", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский призвал мир предоставить больше систем ПВО чтобы защитить энергетическую инфраструктуру и украинцев27 апреля 2024, 11:19 • 23518 просмотров
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