Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в воскресенье, 28 апреля, сообщил, что ситуация на фронте обострилась. Сложнее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях. Там задействовал до четырех бригад и пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. Об этом Александр Сырский написал в Telegram, пишет УНН.

Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи - написал Сырский.

По его словам, сейчас на фронте происходит динамичное изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток. А это, по словам главнокомандующего, порождает неоднозначное понимание ситуации.

Как рассказал Сырский, на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась - на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение ВСУ.

На Луганщине, по словам главнокомандующего, противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области.

"Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении - села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен", - рассказал главнокомандующий.

Также, армия рф продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, впрочем успеха не имеет, добавил Сырский.

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На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Успехов не имеет, его продвижение на этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также, противник пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог - отметил Сырский.

По его словам, украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Кроме того, для усиления обороны на этих направлениях, замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность.

Также Сырский сообщил, что все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском - в районах Роботино и Вербового, на Херсонском - все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига.

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Также, Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

На Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет.

"Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - рассказал главнокомандующий.

Также отметил, что продолжается ротация воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей.

Продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной акцент делается на качество и мастерство во владении оружием.

Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей и позиций. Также ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники, добавил Сырский.

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