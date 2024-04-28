Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  124868 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  110027 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  152093 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  144132 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139719 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125146 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  91458 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83842 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153818 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168291 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои: враг задействовал до четырех бригад на Покровском и Кураховском направлениях, пытаясь продвинуться на запад от Авдеевки и Марьинки в направлении Покровска и Курахово.

Война •   •  5622 просмотра
Сирский: ситуация на фронте обострилась. Враг имеет тактические успехи на некоторых направлениях

Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что Германия пришлет Украине ракеты большой дальности Taurus, вдохновившись решением США о поставках ракет ATACMS.

Война •   •  8264 просмотра
Глава МИД Польши надеется на передачу Украине немецких ракет Taurus после поставок США ATACMS

За последний месяц россияне нанесли энергетике Украины ущерб на миллиарды гривен - Минэнерго

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины за последний месяц нанесли ущерб на миллиарды гривен.

Война •   •  9070 просмотра
За последний месяц россияне нанесли энергетике Украины ущерб на миллиарды гривен - Минэнерго

Британия: в войне против Украины 450 тысяч российских солдат погибли или получили ранения

По оценкам Великобритании, с начала полномасштабного вторжения в войне против Украины погибло или было ранено около 450 000 российских солдат и уничтожено более 10 000 единиц бронетехники.

Война •   •  9363 просмотра
Британия: в войне против Украины 450 тысяч российских солдат погибли или получили ранения

В набережных челнах в рф произошел пожар в промзоне: на заводе КамАЗ опровергают, что это у них

Пожар вспыхнул в промышленной зоне вблизи автомобильного завода КАМАЗ в российском городе Набережные Челны, вызвав густой черный дым, видимый издалека, но КАМАЗ опроверг сообщения о пожаре на своем автосборочном заводе.

Новости Мира •   •  8395 просмотра
В набережных челнах в рф произошел пожар в промзоне: на заводе КамАЗ опровергают, что это у них

Двое детей-гимнастов сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену цирка в Запорожье: полиция открыла производство

Двое детей-гимнастов в возрасте 15 и 12 лет, упали с 3-метровой высоты во время циркового представления в Запорожье и получили травмы, что стало поводом для полицейского расследования инцидента.

Криминал и ЧП •   •  9167 просмотра
Двое детей-гимнастов сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену цирка в Запорожье: полиция открыла производство

Британская разведка проанализировала отмену россией марша "бессмертный полк" к 9 мая

Марш «бессмертный полк» и парады ко Дню Победы в нескольких западных регионах России были отменены из соображений безопасности, вероятно, из-за уязвимости к ударам беспилотников и потенциальных протестов против войны в Украине.

Война •   •  10891 просмотра
Британская разведка проанализировала отмену россией марша "бессмертный полк" к 9 мая

В Киеве ночью произошел взрыв возле многоэтажки: два человека ранены, полиция подозревает подрыв гранаты

Двое мужчин получили ранения в результате взрыва гранаты возле многоэтажки в Святошинском районе Киева, в связи с чем полиция начала расследование.

Киев •   •  9878 просмотра
В Киеве ночью произошел взрыв возле многоэтажки: два человека ранены, полиция подозревает подрыв гранаты

"Не верба бьет, арта бьет": МВД показало "приветствие" оккупантам от "Стального кордона"

Министерство внутренних дел показало боевую работу артиллеристов бригады "Стальной кордон".

Война •   •  10394 просмотра
"Не верба бьет, арта бьет": МВД показало "приветствие" оккупантам от "Стального кордона"

Состояние энергосистемы Украины сложное, но стабильное: Минэнерго призывает к разумному потреблению электроэнергии

Несмотря на массированные атаки россии на энергетическую систему Украины, накануне не понадобилось масштабных ограничений или экстренного импорта электроэнергии, хотя состояние системы оставалось сложным, но стабильным из-за значительных повреждений, нанесенных системам генерации и передачи электроэнергии.

Война •   •  10534 просмотра
Состояние энергосистемы Украины сложное, но стабильное: Минэнерго призывает к разумному потреблению электроэнергии