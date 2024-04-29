Рано говорить о том, что рф может открыть новые линии фронта, особенно на севере - Синегубов

На сегодня говорить о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно на севере, еще рано. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Синегубов рассказал о плановом накоплении войск врага на Купянском направлении, отвечая на вопрос о том, отмечаются ли движения противника на севере, учитывая информацию от главнокомандующего ВСУ Александра Сирского об отслеживании наращивания численности и перегруппировки войск противника на Харьковском направлении.

Мы об этом говорим уже примерно месяц-два, когда враг немного изменил тактику по Купянскому направлению, фактически прекратил активные штурмовые массированные действия, поскольку наши Вооруженные силы нанесли им достаточно серьезное там поражение - сказал он.

Он отметил, что из-за этого россияне должны были провести ротацию, восстановление, фактически замену подразделений, поэтому определенное накопление по Купянскому направлению конечно было.

Сейчас они то, что накопили, пытаются бросать в штурм по этим направлениям. Если речь идет о севере нашей территории, то ничего необычного мы не наблюдаем. Действительно есть плановое накопление их войск, однако оно такое же, как происходило в течение фактически 10 месяцев, дальше после этого они оставляют его или там, или будут перемещать на другие направления - сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что Силы обороны должны быть готовы и готовы к любому сценарию.

Однако говорить именно сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно по северу нашей территории еще рано. Однако мы должны быть ко всему абсолютно готовыми - заметил Синегубов.

Дополнение

Генштаб сообщал в утренней сводке, что на Купянском направлении украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА