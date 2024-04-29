На фронті 131 бойове зіткнення за добу, ЗСУ відбили 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку - Генштаб

ukenru
19:41 • 17802 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 67094 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 97984 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 102861 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 210073 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 149833 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 141597 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 130940 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121186 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112674 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.1 м/с
65 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 139704 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 113282 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 118797 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 125515 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 100853 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 210103 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 372022 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 432848 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 441911 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 351869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 98012 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 118797 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 113282 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 94912 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 105588 перегляди
Актуальне
На фронті 131 бойове зіткнення за добу, ЗСУ відбили 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку - Генштаб

На фронті 131 бойове зіткнення за добу, ЗСУ відбили 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 36396 перегляди

За минулу добу на лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення, ворог здійснив численні обстріли на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках, але українські війська відбили ці атаки та завдали втрат окупаційним військам.

Протягом доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Понад півсотні атак ворог провів на Авдіївському напрямку, також окупанти атакували на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

- резюмували в Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

Бійці ГУР знищили безпілотником новітню антидронову РЛС окупантів "рєпєйнік": відео 28.04.24, 17:04 • 25280 переглядiв

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення

- наголосили у Генеральному штабі ЗСУ. 

Зазначається, що минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Українські розвідники впродовж першої половини тижня знищили 10 ворожих військових об’єктів18.04.24, 09:55 • 26952 перегляди

Окрім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Доповнення

У Генштабі заявили, що минулої доби, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо

Сили оборони України 28 квітня завдали двох авіаударів по позиціях російських окупантів у Донецькій та Запорізькій областях, влучивши в цілі, що підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
ocheretyneОчеретине
chernihivska-oblastЧернігівська область
donetsДонець
lyman-ukrainaЛиман, Україна
makiivkaМакіївка
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ternyТерни
berestoveБерестове
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
dniproДніпро (ріка)
bakhmutБахмут
khersonХерсон
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50