На фронті 131 бойове зіткнення за добу, ЗСУ відбили 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу на лінії фронту відбулося 131 бойове зіткнення, ворог здійснив численні обстріли на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках, але українські війська відбили ці атаки та завдали втрат окупаційним військам.
Протягом доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Понад півсотні атак ворог провів на Авдіївському напрямку, також окупанти атакували на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.
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На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення
Зазначається, що минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.
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Окрім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
Доповнення
У Генштабі заявили, що минулої доби, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Нагадаємо
Сили оборони України 28 квітня завдали двох авіаударів по позиціях російських окупантів у Донецькій та Запорізькій областях, влучивши в цілі, що підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.