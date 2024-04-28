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Сирський показав, як українська авіація нищить окупантів на Донеччині та Запоріжжі

Сирський показав, як українська авіація нищить окупантів на Донеччині та Запоріжжі

Київ • УНН

 • 28389 перегляди

Сили оборони України 28 квітня завдали двох авіаударів по позиціях російських окупантів у Донецькій та Запорізькій областях, влучивши в цілі, що підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У неділю, 28 квітня, Сили оборони України завдали двох авіаударів по місцях дислокації окупантів на Донеччині та Запоріжжі. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

Відстежуємо та б’ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено 

- заявив Сирський. 

Він також оприлюднив відео з роботою української авіації по окупантах.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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