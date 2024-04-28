Сырский показал, как украинская авиация уничтожает оккупантов в Донецкой области и Запорожье

В воскресенье, 28 апреля, Силы обороны Украины нанесли два авиаудара по местам дислокации оккупантов в Донецкой области и Запорожье. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Отслеживаем и бьем. Сегодня нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области. Цели поражены - заявил Сырский.

Он также обнародовал видео с работой украинской авиации по оккупантам.

Напомним

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