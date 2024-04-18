Украинские разведчики в течение первой половины недели уничтожили 10 вражеских военных объектов

На Запорожском фронте за двое суток украинские разведчики из спецподразделения "Кабул 9" утилизировали девять единиц транспорта оккупантов, среди которых "УАЗ" и "Камаз", бензовоз и т.д., а также склад боеприпасов ссс рф, передает УНН со ссылкой на ГУР МО Украины.

Вражеский транспорт и склад БК - разведчики продолжают уничтожать нечисть на фронте. Работает спецподразделение ГУР МО Украины "Кабул 9" - за двое суток работы на Запорожском фронте разведчики обнаружили и уничтожили девять единиц военного транспорта и полевой склад боеприпасов московских захватчиков - говорится в сообщении.

Напомним,

В Минобороны Британии считают, что удар Украины по заводу в Татарстане за более 1000 километров от границы, подтверждает ее способность бить по объектам в глубине рф, обходить противовоздушную оборону и поражать объекты, используемые для ведения войны, демонстрируя развитие вооружений большой дальности.

Разведчики из украинского подразделения "Группа 13" раскрыли подробности своей операции, во время которой они использовали надводные беспилотники для уничтожения российского ракетного корабля "Ивановец" в Черном море.