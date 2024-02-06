Підрозділ ГУР "Group 13" розкрили деталі спецоперацій зі знищення кораблів чорноморського флоту
Київ • УНН
Розвідники з українського підрозділу "Група 13" розкрили подробиці своєї операції, під час якої вони використовували надводні безпілотники для знищення російського ракетного корабля "Івановець" у Чорному морі.
Розвідники з підрозділу "Group 13", яких називають "мисливцями за російськими кораблями", розкрили деякі деталі останніх спецоперацій. Зокрема й тієї, де вони знищили російський ракетний корабель "Іванівець" з допомогою надводних дронів. Їхнє відеоінтерв'ю з’явилось на телеграм-сторінці Головного управління української розвідки, передає УНН.
У крайній операції ми використали 10 дронів, із них шість уразили "Іванівець".
Деталі
На рахунку операторів морських дронів з "Group 13" вже більше півдесятка ворожих військових суден. Окрім, ракетного корабля "Івановець", вони поцілили раніше патрульний корабель "Сергій Котов", фрегат "Адмірал Макаров" та інші.
В інтерв’ю ГУРівець також підтвердив, що знищені російські швидкісні десантні катери у Чорноморському порту в листопаді минулого року це також їхня робота.
Ми також потопили два десантні катери з БТРом в Чорноморському.
Хлопці обіцяють, що для російського флоту це тільки початок, адже за технологіями майбутнє.
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Нагадаємо
У ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю чорноморського флоту росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. ГУР 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу "івановець" (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму.
У ВМС України повідомили, що потоплення "іванівця" є значною втратою для чф, оскільки флот рф має в своєму розпорядженні лише три подібні кораблі. Також заявили, що на "іванівці" зазвичай перебуває 40 осіб особового складу.
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