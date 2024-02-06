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Підрозділ ГУР "Group 13" розкрили деталі спецоперацій зі знищення кораблів чорноморського флоту

Підрозділ ГУР "Group 13" розкрили деталі спецоперацій зі знищення кораблів чорноморського флоту

Київ • УНН

 • 26337 перегляди

Розвідники з українського підрозділу "Група 13" розкрили подробиці своєї операції, під час якої вони використовували надводні безпілотники для знищення російського ракетного корабля "Івановець" у Чорному морі.

Розвідники з підрозділу "Group 13", яких називають "мисливцями за російськими кораблями", розкрили деякі деталі останніх спецоперацій. Зокрема й тієї, де вони знищили російський ракетний корабель "Іванівець" з допомогою надводних дронів. Їхнє відеоінтерв'ю з’явилось на телеграм-сторінці Головного управління української розвідки, передає УНН.

У крайній операції ми використали 10 дронів, із них шість уразили "Іванівець".

– розповів розвідник з «Group 13».

Деталі

На рахунку операторів морських дронів з "Group 13" вже більше півдесятка ворожих військових суден. Окрім, ракетного корабля "Івановець", вони поцілили раніше патрульний корабель "Сергій Котов", фрегат "Адмірал Макаров" та інші.

В інтерв’ю ГУРівець також підтвердив, що знищені російські швидкісні десантні катери у Чорноморському порту в листопаді минулого року це також їхня робота.

Ми також потопили два десантні катери з БТРом в Чорноморському.

- зазнав спецпризначенець.

Хлопці обіцяють, що для російського флоту це тільки початок, адже за технологіями майбутнє.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна вивела з ладу третину чорноморського флоту рф - СтратКом 06.02.24, 13:07 • 27086 переглядiв

Нагадаємо 

У ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю чорноморського флоту росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. ГУР 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу "івановець" (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму. 

У ВМС України повідомили, що потоплення "іванівця" є значною втратою для чф, оскільки флот рф має в своєму розпорядженні лише три подібні кораблі. Також заявили, що на "іванівці" зазвичай перебуває 40 осіб особового складу.

Знищення ракетного катера "івановец": оператор дрона-камікадзе розповів унікальні деталі операції у Чорному морі06.02.24, 15:20 • 24797 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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