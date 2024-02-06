Знищення ракетного катера "івановец": оператор дрона-камікадзе розповів унікальні деталі операції у Чорному морі

В атаці на російський ракетний катер "Івановєц" брали участь десять українських надводних дронів. Про це в ексклюзивному коментарі CNN розповів один з операторів безпілотників, передає УНН.

Деталі

Військовий, яки брав участь у спецоперації з ліквідації російського корабля розкрив унікальні деталі ураження катера.

За його словами, для атаки використали десять одиниць MAGURA, шість з яких уразили і зрештою потопили російський військовий корабель. Окрім того, він пояснив, чому російські військові намагались знешкодити дрон зі стрілецької зброї.

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Військовий підкреслив, що захисне озброєння на борту російських військових кораблів не було розраховане на безпілотники. Тому такі цілі, як ракетний катер "Івановец", змушені використовувати гармати, які більше придатні для бою з іншими кораблями.

Журналісти CNN також стали свідками демонстрації роботи безпілотників у Чорному морі. Вони побачили, як один з дронів — ідентичний тим, які використали проти "Іванівця" — на автопілоті здійснював круті повороти на значній швидкості.

Військові відзначають, що маючи майже шість метрів завдовжки, дрони MAGURA виринають понад водою, але залишаються складною мішенню для росіян.

Їх досить важко побачити, особливо у відкритому морі. Такий розмір дрона ускладнює його контроль, оскільки море буває неспокійне, однак для ворога це також значно ускладнює завдання вразити нас - розповів оператор MAGURA в коментарі CNN.

Доповнення

Також військовий розповів про особливості українського надводного дрона-камікадзе.

За словами одного з оператора дронів, MAGURA мають довжину лише кілька метрів і побудовані на основі конструкції водного мотоцикла, однак вони мають великий радіус дії - близько 800 кілометрів.

Це дає можливість спецпідрозділу в Головному управлінні розвідки (ГУР) запускати морські дрони по цілях в районі Криму "з великих ділянок берегової лінії України.

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У CNN відзначили, що керовані здалеку через Starlink, українські морські дрони також можуть бути попередньо запрограмовані для довгих подорожей Чорним морем. Водночас пілот постійно моніторить шлях безпілотника, а остаточний удар по цілі найчастіше контролюється вручну.

Нагадаємо

Британська розвідка заявила, що затоплення Україною російського ракетного катера "івановец" призведе до зниження можливостей чорноморського флоту рф.

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