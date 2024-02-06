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"Обмежили можливості ворога": у ССО повідомили про ефективну спецоперацію біля узбережжя Криму і показали кадри

"Обмежили можливості ворога": у ССО повідомили про ефективну спецоперацію біля узбережжя Криму і показали кадри

Київ • УНН

 • 31036 перегляди

Українські Сили спецоперацій повідомили про надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму

Сили спеціальних операцій ЗС України повідомили у вівторок про спецоперацію "Цитадель" у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму і підрив ворожої цілі, передає УНН.

Деталі

"Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника", - повідомили у ССО ЗСУ у Telegram.

Як повідомляється, за розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". А саме, як вказано, – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України, зазначили у ССО.

"Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря", - розповіли у Силах спецоперацій ЗСУ.

"Після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів. Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту рф. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - розповіли у ССО ЗСУ у Telegram.

У Силах спецоперацій ЗСУ наголосили, що "вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря".

Зеленський відзначив воїнів ГУР за ураження ракетного корабля "івановець" та вручив нагороди03.02.24, 15:30 • 33254 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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