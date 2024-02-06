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"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 12:24  •  10375 просмотра

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Украинские Силы спецопераций сообщили о сверхсложной и эффективной операции в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма

Силы специальных операций ВС Украины сообщили во вторник о спецоперации "Цитадель" в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма и подрыве вражеской цели, передает УНН.

Детали

"Операторы 73-го морского центра ССО провели сложнейшую и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника", - сообщили в ССО ВСУ в Telegram.

Как сообщается, по разведданным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". А именно, как указано, - установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы. Этот БпЛА противник применял для ведения разведки и последующего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины, отметили в ССО.

"Кроме этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря", - рассказали в Силах спецопераций ВСУ.

"После тщательного планирования и подготовки, группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов. Спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота рф. Ночью лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки, объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и осуществила подрыв вражеской цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной", - рассказали в ССО ВСУ в Telegram.

В Силах спецопераций ВСУ отметили, что "удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря".

Зеленский отметил воинов ГУР за поражение ракетного корабля "ивановец" и вручил награды03 февраль 2024, 13:30 • 30777 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
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kuds-mokhadzher-6Кудс Мохаджер-6
hesa-shahed-136HESA Shahed 136
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
ukrainaУкраина
"Обмежили можливості ворога": у ССО повідомили про ефективну спецоперацію біля узбережжя Криму і показали кадри
"We limited the enemy's capabilities": the SOF reported on an effective special operation off the coast of Crimea and showed footage
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"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

Украинские Силы спецопераций сообщили о сверхсложной и эффективной операции в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма.

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