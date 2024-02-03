Зеленский отметил воинов ГУР за поражение ракетного корабля "ивановец" и вручил награды
Киев • УНН
Президент Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уничтожили российский ракетный катер "ивановец" благодаря сложной операции с использованием морских беспилотников.
Президент Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Минобороны, которые проявили особое мужество при выполнении специальных боевых задач, в частности уничтожение российского ракетного катера "ивановец". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
"Уже много сделано именно воинами ГУР - и на земле, и на море. И россия действительно чувствует боль от ваших действий, от действий ваших собратьев. И это важно - чтобы российские виновники этой войны действительно теряли от нее", - сказал Зеленский.
Зеленский особо отметил успех воинов ГУР на море, а именно - поражение российского ракетного корабля "ивановец".
"Сегодня я хочу особо отметить ваш успех именно на море - поражение российского ракетного корабля. Сложная операция на рейде озера Донузлав: шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "ивановца". Это было сильно. И я благодарю вас за эту силу!" - подчеркнул Зеленский.
Так, Президент вручил военным ГУР Минобороны ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, ордена "За мужество" III степени.
Дополнение
В ночь на 1 февраля украинские военные успешно нанесли удар по кораблю черноморского флота россии в Черном море в районе оккупированного Крыма и потопили его. ГУР 1 февраля опубликовало кадры, на которых видно, как украинские морские беспилотники наносят удар по корвету класса "ивановец" (41-я бригада ракетных катеров) в районе озера Донузлав в оккупированном Крыму.
В ВМС Украины сообщили, что потопление "ивановца" является значительной потерей для чф, поскольку флот рф располагает лишь тремя подобными кораблями. Также заявили, что на "ивановце" обычно находится 40 человек личного состава.
Глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что в уничтоженный Украиной российский ракетный катер "ивановец" было шесть прямых попаданий. Его атаковали надводные дроны Magura V5, которыми управляло подразделение беспилотников ГУР.
Зеленский отметил воинов ГУР за поражение ракетного корабля "ивановец" и вручил награды
Президент Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уничтожили российский ракетный катер "ивановец" благодаря сложной операции с использованием морских беспилотников.
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