Знищення російського "іванівця": в катер шість разів влучили надводні дрони - Буданов
Київ • УНН
російський ракетний катер "івановець" був знищений Україною після шести прямих влучень українських надводних безпілотників "Magura V5", якими керував підрозділ безпілотників ГУР.
У знищений Україною російський ракетний катер "івановець" було шість прямих влучань. Його атакували надводні дрони Magura V5, якими керував підрозділ безпілотників ГУР. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone, інформує УНН.
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Як розповів Буданов, "у ході проведення спеціальних (активних) заходів у період з 31 січня по 1 лютого управлінням було сплановано та здійснено знищення "іванівця" на рейді озера Донузлав".
За словами очільника ГУР, "івановець" атакували безпілотними робототехнічними апаратами морської охорони (Magura V5), якими керував підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР.
Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. В результаті отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув
Також вказав, що за попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, яку проводив противник, "не увінчалася успіхом".
Нагадаємо
У ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю чорноморського флоту росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. ГУР 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу "івановець" (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму.
У ВМС України повідомили, що потоплення "іванівця" є значною втратою для чф, оскільки флот рф має в своєму розпорядженні лише три подібні кораблі. Також заявили, що на "іванівці" зазвичай перебуває 40 осіб особового складу.
Знищення Україною ракетного катеру рф "івановець": аналітики оцінили наслідки для окупантів02.02.24, 09:15 • 68184 перегляди